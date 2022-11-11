«Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в отрасли ИТ для молодежи. Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Работа.ру».

Высокий доход доступен системному администратору «1С» в Самаре — от 100 тыс. руб. в месяц. От соискателя требуется высшее техническое образование, опыт доработки программного обеспечения и работы с прикладным ПО, знание языка программирования «1С», продуктов «1С» и понимание общей теории бухгалтерского учета. Специалисту предстоит поддерживать и развивать управленческие информационные системы, разрабатывать новый функционал по запросам пользователей, проводить консультации по работе в программах и участвовать во внедрении новых информационных систем.

Столько же готовы платить аналитику-консультанту в Москве. Кандидату на эту должность необходимо знать конфигурации «1С: Бухгалтерия», «ЗУП», «Документооборот», а также ERP и другие программные продукты «1С». Сертификаты «1С» приветствуются. Специалист будет заниматься сопровождением учетных нетиповых баз, участвовать в проекте внедрения УСО на ERP, выявлять ошибки пользователей и исправлять их, тестировать доработки и писать инструкции. Для успешного трудоустройства необходимо пройти испытательных срок три месяца.

До 100 тыс. руб. может получать web-разработчик в Новосибирске. По словам работодателя, кандидат должен иметь ответственный подход и прямые руки, также преимуществом будет знание ReactJS, VUE. В организации готовы рассматривать соискателей с разным уровнем подготовки. В обязанности сотрудника будет входить разработка и доработка сайтов, работа с различными CMS и фреймворками. Компания также предоставляет возможность прохождения стажировки или практики по имеющимся специальностям.

Доход от 90 тыс. руб. доступен специалисту ИТ в Тюмени. Среди требований к соискателю: высшее специализированное образование и опыт работы не менее года. Специалисту необходимо будет администрировать «1С», устанавливать и настраивать ПО, регистрировать и сопровождать виртуальный домен для почты, выполнять техническое обслуживание и ремонт ПК. Возможен вахтовый метод работы с оплатой жилья и проезда.

От 80 тыс. руб. в месяц может зарабатывать программист «1С» в Переславль-Залесском. Работодатель рассматривает кандидатов с навыками в разработке в «1С», в том числе на начальном уровне. Среди обязанностей работника: сопровождение и доработка «1С», поддержка работы оборудования: сканеров, принтеров и терминалов сбора данных.

В частной школе в Санкт-Петербурге ищут программиста с зарплатой до 80 тыс. руб. Специалисту предстоит работать с Linux, NodeJS, jQuery, MongoDB, PHP, Bootstrap, вносить изменения в действующую систему, готовить выход обновлений и откатывать к предыдущим версиям в случае необходимости. Среди требований к кандидату: самоотдача и концентрация на проекте, желание развиваться в FullStack-разработке, готовность работать над черновым проектом с позитивом, стремление сделать проект с нуля. Работодатель предлагает возможность выбора удобного места работы: удаленно, в офисе или школах.

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Web-дизайнер с удаленным форматом работы в московской компании может получать до 75 тыс. руб. Работодатель ждет от кандидата уверенные знания Photoshop, Illustrator, Figma, базовые знания английского языка, внимательность к деталям, самостоятельность в работе и позитивный настрой. Специалист будет создавать современные дизайны веб-сайтов, настраивать адаптивы макетов, выполнять прототипирование, создавать баннеры и полиграфию и проводить их ресайзинг. Работодатель ждет от соискателя портфолио для ознакомления со стилем и навыками.

В Обнинске требуется специалист по информационной безопасности, которому готовы платить до 74 тыс. руб. Кандидату на эту должность необходимо иметь высшее или неполное высшее техническое образование по направлению защиты информации, знать C/C++, уметь работать с большим объемом информации, быть внимательным и грамотным. Приветствуется опыт работы с отладчиками, дизассемблерами, декомпиляторами и эмуляторами, а также знание языков ассемблера и программной модели процессоров различных архитектур. В обязанности работника входит исследование программного обеспечения на наличие угроз безопасности информации, их анализ и разработка механизмов для нейтрализации. Работодатель готов рассмотреть кандидатов на преддипломную практику по данному направлению с последующим трудоустройством в компанию.

Доход до 70 тыс. руб. доступен инженеру-аналитику данных на заводе в Магнитогорске. Кандидату необходимо иметь высшее профильное образование и уровень английского языка не ниже В1-В2, знать основы теории СУБЗ, программирования и базовый SQL, владеть Bl-инструментами. Дополнительным преимуществом будет опыт анализа бизнес-процессов и организации проектной деятельности. Специалисту предстоит анализировать и описывать данные, разрабатывать модели и каталоги данных, разрабатывать витрины данных и Bl-отчетов. ***

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