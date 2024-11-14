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«МегаФон» ускорил интернет для рыбаков на реке Юхоть

Высокоскоростной интернет стал доступен жителям окрестных деревень Костюрино, Антеплево и Кадочник, проживающих на обоих берегах низовья реки Юхоть в Ярославской области. Теперь абоненты «МегаФона» смогут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости до 30 Мбит/с.

Река Юхоть, протекающая в Мышкинском районе, является правым притоком Волги и давно завоевала популярность у туристов и рыбаков благодаря своим живописным берегам и большому количеству пригодных для рыбалки мест. Теперь отдыхающие, рыбаки и местные жители смогут чувствовать себя в безопасности, имея возможность связаться как со своими близкими, так и со спасательными службами.

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Чтобы предоставить туристам и сельчанам качественные услуги связи оператор построил телеком – объекты и развернул сеть в нескольких диапазонах. Новая инфраструктура связи обеспечивает увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных в помещениях, на береговой линии и на воде.

«В путешествиях особенно важно иметь доступ к цифровым сервисам, чтобы оставаться в контакте с близкими или воспользоваться услугами связи на случай экстренной необходимости. Мы продолжаем закрывать «белые пятна» на мобильной карте области, расширяя зону доступности 4G- интернета, чтобы клиенты компании чувствовали себя везде комфортно. В этом году в Мышкинском районе мы построили и модернизировали инфраструктуру связи для жителей деревень Рождествено, Сера, Рябинино, Богородское, Красново и Борисовка», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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