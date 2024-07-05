«МегаФон» ускорил интернет в сердце столицы Золотого кольца

Тысячи туристов, приезжающих в Ярославль, теперь могут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих мобильных девайсах благодаря модернизации телеком-инфраструктуры. Подготовка к летнему сезону началась с того, что аналитики сотового оператора с помощью инструментов big data проанализировали потребление мобильного трафика на территории исторического центра Ярославля. Полученные данные легли в основу модернизации на более 10 телеком-объектах. После проведения работ повысилось проникновение сигнала внутрь зданий и скорость загрузки интернет-данных изменилась в лучшую сторону. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Особое внимание специалисты оператора уделили популярным туристическим местам и пешеходным маршрутам, ведущим от набережных по направлению к историческому центру города. Обновленное телеком-оборудование расположено недалеко от проспекта Октября, Которольсной набережной, Первомайского бульвара, Тверицкой набережной, а также улицы Советской. В зоне внимания связистов оказались Губернские Присутственные места 19 века, дом Федора Волкова –основателя первого русского театра, Ильинский сквер, Казанский монастырь, Пожарная каланча и множество других историко-архитектурных достопримечательностей столицы Золотого кольца

«Наш город является центральным пунктом популярного туристического маршрута: здесь большое количество музеев, памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО. Ежегодно мы наблюдаем, как растет интернет‑трафик в популярных локациях в летние месяцы. В этом сезоне по сравнению с прошлым годом рост составил 13%. Мы надеемся, что новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов на высокоскоростной интернет во время экскурсий в центре Ярославля», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В 2023 г. специалисты оператора модернизировали оборудование в местах плотной городской застройки спальных районов и в пригородных поселках. Дополнительный низкочастотный слой LTE появился на наиболее загруженных участках Ленинского, Кировского, Заволжского и Фрунзенского районах города. Компания увеличила 4G‑покрытие, усилив проникновение сигналов мобильного интернета в 1,5 раза.