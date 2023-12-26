Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в третьем квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ТОП-5 также вошли компании Владимирской, Смоленской и Ивановской областей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владимирская область показала двукратный прирост числа компаний-пользователей облачных сервисов и решений. В Смоленской и Ивановской областях этот показатель вырос в 1,67 раза.

При этом в ЦФО лидером по росту инвестиций в облака стала медиа-отрасль — в 3,6 раза, затем идут компании из сферы здравоохранения — рост в 1,8 раза. Чуть ниже темпы прироста затрат у отрасли производства — в 1,6 раза, разработки — в 1,5 раза, предоставлении услуг, а также финансах — в 1,3 раза. Затраты у оптовой и розничной торговли выросли в 1,2 раза.

«Собственная сеть МТС включает 15 дата-центров, географически распределенных в крупных регионах России и странах ближнего зарубежья, что дает высокую степень надежности и отказоустойчивости оборудования. Благодаря виртуализации компании получают круглосуточный гарантированный доступ сотрудников к серверам, базам данных, непрерывную работу клиентских приложений, защиту от DDoS-атак, сохранность персональных данных, а также экономию на закупке дополнительных серверов. Это дает региональному бизнесу значительные преимущества и позволяет не зависеть от ушедших из страны вендоров», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Наиболее востребованными облачными услугами в ЦФО является перенос в облако ИТ-систем и данных, резервное копирование, использование объектного хранилища и частных облачных решений.

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Провайдер CloudMTS — входит в группу компаний МТС, предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.