Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть

Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения по стране в январе: на новогодние каникулы и после их окончания. Владимирская область вошла в число регионов, где после 8 января стоимость проживания начала снижаться быстрее других. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря, средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составляет 5,8 тыс. руб. в сутки на двоих, в то время как в начале января проживание в отелях и апартаментах по России стоит в среднем 7,9 тыс. руб. в сутки.

Одним из самых привлекательных регионов на каникулах оказалась Владимирская область, прежде всего, благодаря Суздалю, который был объявлен «Новогодней столицей». Тысячи туристов со всей России заранее бронировали гостиницы как во Владимире, так и в самом Суздале, обеспечив высокий спрос. После каникул цены на отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих.

«Во Владимирской области очень развит событийный туризм, и новогодний Суздаль — яркий тому пример. Даже сильные морозы не помешали путешественникам со всей страны приехать и своими глазами увидеть Суздальский кремль, световое шоу на древних стенах и прокатиться на настоящей тройке лошадей. 85% туристов приехали на автомобилях, поэтому мы прокачали связь по трассам и поставили в Суздале дополнительное оборудование. Сейчас город готовится к своему 1000-летию в августе, ближе к лету мы снова ждем наплыва туристов, для которых уже подготовили запас емкости сети», — сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Также падением цен на окончание новогодних выходных отреагировали отели Тулы (-25%), Санкт-Петербурга (-27%), Казани (-28%), Мурманска (-42%), ниже цены стали в Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах.

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«МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».