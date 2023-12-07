МТС прокачала сеть для окутанного легендами Перекопского городка

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом исторический центр Владимира – Перекопский городок. После установки нового телеком-оборудования местным жителям и туристам стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. В зону улучшенного покрытия попали и маршруты, по которым местные краеведы проводят экскурсии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре Перекопского городка, где сохранились дома застройки XIX века. Этот район, бывшее казарменное поселение, окутан легендами разных временных эпох. Местные краеведы на экскурсиях показывают генеральский дом казарменного поселения и рассказывают, чем были знамениты бывшие магазины, что подавали в офицерских столовых, где раньше был самый уютный сквер городка.

Новое качество связи получили и около тысячи местных жителей, которые проживают в многоквартирных домах Перекопского городка. Теперь они могут пользоваться всеми цифровыми сервисами значительно быстрее. Среди них есть и краеведы, которые периодически проводят прогулки по району.

«Перекопский городок – это район так называемого малого краеведения, который может много рассказать о быте Владимира сразу в нескольких эпохах. Судя по росту потребления интернет-трафика возле главных достопримечательностей, интерес к таким «тропинкам» только растет – как у приезжих, так и у местных жителей. Теперь жители Перекопского городка смогут быстрее загружать современные цифровые сервисы, чтобы удаленно работать или учиться, получать госуслуги, совершать покупки, общаться и делиться фото и видео в соцсетях, а местные краеведы могут развивать свои краеведческие маршруты, в том числе и в цифровом формате», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.