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МТС оцифровала единственный в мире музей Ивана Грозного

ПАО «МТС», цифровая экосистема, на 30% увеличила скорость мобильного интернета в городе Александров Владимирской области, где находится единственный в мире Музей Ивана Грозного. Новое качество сети теперь доступно в районе музея, бывшей купеческой усадьбы и в остальной исторической части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Музей-заповедник «Александровская слобода» расположен на территории Александровского кремля – старейшей правительственной резиденции московских государей. В 1513 г. лучшие русские и итальянские мастера воздвигли здесь грандиозный дворцово-храмовый ансамбль. Самая яркая страница связана с правлением Ивана Грозного, почти на 20 лет превратившего резиденцию отца Василия III в фактическую столицу русского государства. В музее можно увидеть образцы белокаменного зодчества XVI-XVIII вв., рукописи XV-начала XX вв. и печатные книги слободской царской типографии, клады древнерусских монет, царские подарки и др.

МТС обновила телеком-оборудование в районе, где находится большой музейный комплекс, который по размеру равен нескольким городским кварталам. Теперь туристы могут пользоваться онлайн-оплатой транспорта и входных билетов в музей, просматривать сайт «Александровской слободы» для получения дополнительной информации об экспонатах и их истории. В предложениях музея – большой ассортимент интерактивных программ и мероприятий, где можно делать необычные фото и видео, и отправлять в мессенджеры и соцсети. Гости «Слободы» могут сфотографироваться и в костюмах, стилизованных под царские и крестьянские.

«Имея оборонительное предназначение, крепостная стена и стены зданий имеют толщину от полутора до трех метров, кроме того, сама территория Слободы занимает более 15 гектаров, что является испытанием для мобильной сети. Для этого мы установили телеком-оборудование, которое справляется с задачами и имеет запас емкости на случай массовых праздников и сезонного наплыва туристов. Гости города Александрова могут находиться на связи, даже «провалившись» во времени на пять веков назад: включать аудиогиды, слушать лекции от известных экспертов на сайте музея, заказать гостиницу на МТС Travel и в онлайн-библиотеке «Строки» слушать аудиоверсию «Истории государства Российского» Карамзина, третий том о правлении Ивана Грозного», – сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Еще в дороге, до посещения музея-заповедника, посетители могут побывать на виртуальной экскурсии, просмотреть коллекции предметов, документов и анонсы выставок. Регулярно на базе музея проходят научно-практические конференции всероссийского и международного уровня, участникам которых также необходим высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь, в том числе для возможности трансляций и подключения иногородних участников.

«Музей-заповедник «Александровская слобода» старается идти «в ногу со временем» и активно внедряет цифровые технологии в офлайн и онлайн форматах. На нашем сайте можно найти одну из самых популярных тем - загадки и открытия в бывшей резиденции Ивана Грозного. До сих пор ученые спорят о том, куда исчезла его легендарная библиотека – либерея – из 800 томов, привезенная в Россию в качестве приданого бабушкой Ивана Грозного – византийской принцессой Софьей Палеолог, наследницей византийских императоров. И где, наконец, «Государева труба» – подземный ход, по которому можно было выехать на тройке лошадей из сохранившихся до наших дней слободских белокаменных погребов до речки Серая и ближайших поселений. Возможно, с разработкой новых цифровых технологий мы найдем ответы на эти и многие другие вопросы», – сказала директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода» Алла Петрухно.

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Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Александрове на улице Королева и Маяковского, и в районе железнодорожного вокзала и автостанции, куда прибывает основная масса туристов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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