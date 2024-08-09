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В 2ГИС появились аудиогиды

К 1000-летию Суздаля 2ГИС добавил аудиогиды о достопримечательностях городов Золотого кольца России. Эта функция превращает каждую прогулку или поездку в личную экскурсию и позволяет пользователям узнать историю, интересные факты и легенды об объектах, прослушивая аудиорассказы в своем темпе из карточек объектов в приложении. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«2ГИС много знает об исторических зданиях, памятниках архитектуры, арт-объектах и интересных местах — еще два года назад мы запустили туристический слой на наших картах, где сделали заметнее популярные и знаковые места и добавили к ним описание, — сказал программист группы разработки 2ГИС Иван Гнатюк. — Теперь мы сделали путешествия и прогулки ещё интереснее и удобнее — запустили аудиогиды о достопримечательностях городов, которые всегда под рукой. Это прекрасная возможность для туристов и просто всех, кто любит свой город, глубже погрузиться в культуру и историю мест, которые они посещают».

audioguide-2gis.jpg

2ГИС
В 2ГИС появились аудиогиды

Найти аудиогид для определенного объекта можно, открыв карточку исторического объекта или достопримечательности. В карточке объекта в блоке «Аудиогиды» можно управлять воспроизведением, читать описание и выбрать конкретный трек для прослушивания. Удобно одновременно пользоваться картой и слушать аудиорассказы.

Уже сейчас в 2ГИС доступны более 600 аудиорассказов. Во время прогулок из аудиогидов можно узнать о том, как суздальские купцы в XIX веке строили Гостиный двор (сейчас — Торговые ряды), услышать историю создания главной Святыни Владимира — храма Покрова на Нерли, который основан в период правления значимых деятелей домонгольской России или совершить путешествие по главному духовному и культурному центру Ярославля — Успенскому собору и узнать об истории его строительства и многочисленных реставрациях. А можно уйти с парадных улиц и послушать нетривиальные истории, например, аудиорассказ о судостроительном заводе Ярославля, где на облупившихся стенах еще видны надписи «Децл», Scooter и Nirvana, и послушать экскурсию-воспоминание о детстве и юности, которое у тысяч мальчишек прошло на районе. Каждая прогулка станет уникальной всего за пару кликов в приложении.

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Аудиоэкскурсии уже можно слушать в свежей версии приложения 2ГИС для iOS в пяти городах Золотого кольца — Ярославле, Костроме, Иванове, Суздале и Владимире.

Аудиогиды доступны сейчас из сервиса для создания путеводителей и аудиогидов Izi.TRAVEL.

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