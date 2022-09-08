Разделы

Big Data
|

МТС поможет оцифровать въездной туризм во Владимирской области

МТС проанализирует данные о туристических потоках во Владимирской области за последние три года и составит цифровой портрет путешественников. Это позволит составить карту наиболее популярных мест и разработать стратегию развития туризма.

Геоаналитическая платформа GeoEffect покажет, сколько туристов посещает ежегодно Владимирскую область, в том числе тех, кто не пользовался сервисами по продаже билетов или бронирования гостиниц и не попал в данные официальной статистики. Big Data МТС также поможет выяснить, каким образом в область чаще всего прибывали туристы – на собственном автомобиле или по железной дороге. Такие данные могут быть использованы для проведения кампаний по привлечению гостей из других регионов и для разработки новых рейсов и маршрутов из тех областей, откуда путешественникам добираться во Владимирскую область пока неудобно.

Аналитика МТС также позволит на основе обезличенных агрегированных данных составить цифровой портрет туриста – по полу, возрасту, доходу, интересам и предпочтениях в покупках. Исследование позволит понять, останавливаются ли туристы в бюджетных отелях или арендуют жилье посуточно и какие достопримечательности их привлекают больше всего. Данные можно наблюдать в динамике за последние три года.

«В 2024 г. Суздаль, один из главных городов «Золотого кольца», отметит 1000-летие, мы ждем большой наплыв туристов. Благодаря геоаналитике регион сможет более точно спрогнозировать турпоток, определить сильные стороны региона и разработать эффективную стратегию повышения туристической привлекательности. На основе больших данных можно также оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, определить наиболее удачное место для строительства новых кафе и ресторанов, гостиниц, развлекательных и оздоровительных центров и другой инфраструктуры. Комплексный подход к развитию туризма и сопутствующей инфраструктуры поможет области привлечь новых гостей и будет способствовать экономическому развитию региона», – отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Геоаналитическая платформа GeoEffect от МТС дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

Это «коробочное» решение, которое позволяет пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики. Решение работает по модели подписки.

Платформа была запущена в сентябре 2021 г. и уже используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности в 46 регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выходцы из Google строят уникальный ИИ, который понимает естественный язык и умеет работать с любым ПО в мире

CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Собираем ребенка в школу: самые легкие повербанки с емкостью от 5000 мАч

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах
Показать еще