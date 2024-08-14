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«МегаФон» на День основания Суздаля съехались гости из 70 регионов страны

Суздаль летом 2024 г. отмечает свое тысячелетие. Принять участие в масштабных праздничных мероприятиях в город приехали туристы из 72 регионов России, которые были настолько активны в Сети, что прокачали на 30% больше мобильного трафика, чем в обычные дни. Самыми активными серферами стали визитеры из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга и Самары. Такие данные приводят специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенный трафик с базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С 9 по 11 августа 2024 г. город Суздаль превратился в одну большую праздничную площадку: концерты на открытых сценах, мастер-классы от народных ремесленников, фестиваль живой истории, гастрономический променад, иммерсивные спектакли и др. В дни празднования юбилея число абонентов в сети «МегаФона» выросло более чем в два раза.

Чтобы оборудование справилось с нагрузкой, связисты заранее модернизировали телеком‑объекты в центре города, запустив высокочастотный диапазон. Также технические специалисты накануне торжества установили новые объекты связи в Суздале, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость передачи данных до 70 Мбит/с.

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«Суздаль – удивительный город с тысячелетней историей, жемчужина «Золотого кольца». Здесь расположено более 200 памятников, большинство из которых входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Неудивительно, что в город приезжает огромное количество туристов, которые активно используют мобильную сеть: общаются с близкими и родственниками, делятся фото и видео в социальных сетях, пользуются онлайн-картами и другими сервисами. Поэтому мы добавили городу новое техническое решение, готовое к кратному росту абонентской активности даже в дни и часы пиковой нагрузки», – сказал директор «МегаФона» во Владимирской области Роман Матвиенко.

По данным аналитиков «МегаФона», Суздаль стал самым популярным городом среди путешественников по «Золотому кольцу». В июне 2024 г. число туристов, посетивших древний город, увеличилось на 54%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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