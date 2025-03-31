«Триколор» подвел итоги работы в 2024 году

«Триколор» представил ряд значимых изменений. Среди них — обновление сайта, расширение линейки устройств для дома, запуск в космос гаджета под своим брендом. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Абонентская база

К концу 2024 г. абонентская база оператора выросла на 0,3% и составила 12,350 млн домохозяйств. Количество клиентов, которые имеют возможность смотреть телеканалы в формате HD, увеличилось на 4% и достигло отметки 10,9 млн абонентов.

Все больше клиентов выбирают флагманскую подписку «Максимум» — за год их число выросло в 16 раз. Эта подписка включает в себя 300+ каналов на спутнике и онлайн, в том числе шесть каналов в формате UHD.

Количество уникальных пользователей онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» увеличилось в 2024 г. почти на 16% в сравнении с годом ранее — это самый большой рост со времени запуска проекта. Рост суммарного времени онлайн-телесмотрения составил 11%.

Развитие собственных телеканалов и разнообразие контента

По итогам 2024 г. вырос спрос на каналы собственного производства оператора. Сегодня в основных подписках «Триколор» клиентам доступны свыше 30 таких телеканалов, большая часть которых, в частности каналы «Премиальное», «Романтичное», «Остросюжетное», посвящена киносериальному жанру. За последние четыре года популярность этого жанра достигла рекордных отметок. В онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» общая доля смотрения киносериальных каналов увеличилась с 19 до 30%. На спутнике доля выросла практически вдвое и достигла 28%.

Большой вклад в эти показатели внесли показы популярных турецких, мексиканских, арабских, колумбийских и армянских сериалов, отобранных в эфир по итогам исследований зрительских предпочтений. Российские зрители смогли увидеть топовые сериалы: «Чукур», «Два лица Стамбула», «Сказка на острове», «Просыпаться с тобой», «Воссоединение» и др.

Сохраняется тренд и на телеканалы с патриотическим контентом. Особым спросом у зрителей пользуется эфир канала «День Победы»: одним из значимых проектов прошлого года стал цикл передач Леонида Млечина «Путь к Победе: Полководцы Великой Отечественной».

В октябре 2024 г. оператор провел ребрендинг проекта «Триколор Спорт». Изменились названия, айдентика и контентное содержание трех телеканалов собственного производства оператора: «Мяч» (ранее — «Футбольный»), «ТВ Спорт» (ранее — «Спортивный») и «Хоккей ТВ» (ранее — «Хоккейный»). Проект по-прежнему ориентирован на поддержку и развитие российского спорта и привлечение внимания к национальным турнирам. В общей сложности в 2024 г. зрители «Триколор Спорт» увидели в эфире более 6 тыс. прямых трансляций.

«Триколор» продолжает пополнять собственную фильмовую библиотеку и сотрудничать с ведущими онлайн-кинотеатрами Start, Amediateka И Premier. Преимущества сразу нескольких площадок объединены в подписках «Максимум» и Color+Start.

В новый год — с новой электроникой

«Триколор» расширяет ассортимент электроники под собственным брендом. В продаже появились смарт-ТВ под брендом «Триколор» с диагональю от 32 до 75 дюймов и модель саундбара с поддержкой Dolby Atmos. Кроме того, на рынок вышли новые устройства «Триколор Дом»: в линейку входят мелкая бытовая техника и товары для загородного дома.

Оператор также предложил комплексный подход к домашнему досугу. Сервисы «Мультиэкран», «Второй экран» и «Синематека», доступные по основной подписке, делают просмотр телевидения от «Триколор» более универсальным.

Теперь и на Камчатке

Оператор совместно с компанией Konnect продолжает развивать спутниковый интернет. В минувшем году глобальная сеть стала доступна на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника «Экспресс-АМУ7». Большие территории восточной части страны, растущий спрос на онлайн-сервисы и развитие туризма.

Таким образом, «Триколор Интернет» появился на ранее не охваченных территориях Сибири и Дальнего Востока: в Магаданской области, Красноярском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия) и на Чукотке.

Также «Триколор» представил продукт, направленный на B2B-клиентов, — Hotspot для раздачи спутникового интернета. Основными пользователями устройства стали владельцы глэмпингов, рынок которых уверенно растет на протяжении последних четырех лет.

Обновление сайта

В ноябре 2024 г. «Триколор» запустил обновленную версию сайта: изменились дизайн и интерфейс, увеличилась скорость работы, а также усовершенствовались пользовательские сценарии. Чтобы учесть все нюансы, оператор провел «народное тестирование»: респонденты разных возрастов оценивали нововведения на ранних этапах разработки и оставляли свои комментарии об удобстве использования.

Обратная связь клиентов стала основой доработок и улучшений перед выходом сайта в релиз. Среди них — приоритет мобильной версии, близкий пользователю интерфейс, а также единая дизайн-система. Теперь клиентам легче находить информацию о подписках и выгодных предложениях, переходить в интернет-магазин или онлайн-кинотеатр оператора.

Запуск проекта «Триколор в твоем городе»

С июля по октябрь 2024 г. в честь празднования Дня города в Суздале, Смоленске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Грозном и Калининграде прошли развлекательные семейные программы «Триколор в твоем городе». Оператор интегрировался в городские праздничные события, привлек к организации активностей телеканалы и пригласил телезвезд. Мероприятия посетили порядка 90 тыс. гостей, участие в проекте приняли 17 телеканалов.

В 2025 г. оператор кратно расширит географию проекта — развлекательные зоны «Триколор» появятся в 20 городах России. Увеличатся также число активностей, количество каналов-участников и приглашенных звездных гостей.

Эра 20-летия

В 2025 г. «Триколор» отметит 20-летие. В юбилейный год клиентов ждут премьеры на ТВ и проекты в онлайн-кинотеатре, а также события в рамках празднования 20-летия компании. Уже сегодня жители любого уголка нашей страны могут принять участие в совместных акциях «Триколор» и «Волонтеров Победы» — «Послание Герою» и «Россия глазами детей». Оба проекта приурочены к 80-летию Победы. Присланные работы можно будет увидеть в эфире телеканала «День Победы».

На канале «Большой эфир» выйдут первые телевизионные версии спектаклей «Золотого фонда театральных постановок России». Проект призван продемонстрировать театральную культуру, духовно-нравственные ценности и общий культурный код нашей страны.

«Триколор» продолжит развитие спутниковых сервисов и продуктового портфеля компании: на рынок выйдут новые модели смарт-ТВ, расширится линейка устройств бренда «Триколор Дом» и появится другая полезная электроника.