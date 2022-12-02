Владимирский институт развития образования и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (ВИРО) и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. Стороны будут совместно обучать сотрудников образовательных организаций региона работе на российском программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Подписание состоялось 1 декабря 2022 г. в Суздале в присутствии губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Подписантами выступили проректор ВИРО Денис Мишин и заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Ред софт» передаст институту операционную систему «Ред ОС» для учебных целей, а также методические материалы для подготовки сотрудников образовательных организаций Владимирской области. Документ подразумевает проведение курсов для учителей по освоению операционной системы и прикладного программного обеспечения.

«Внедрение российского ПО требует комплексного подхода как в техническом, так и в инструктивно-методическом направлении. Благодаря сотрудничеству система образования Владимирской области сможет в кратчайшие сроки и с комфортом для педагогического состава перейти на отечественный софт. Совместная работа включает организацию круглых столов по вопросам использования российских программных решений в школах области, а также семинаров и конкурсов для педагогов», — сказал проректор ВИРО Денис Мишин.

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«Ранее “Ред софт” и ВИРО уже проводили совместные мероприятия для педагогов региона по изучению “Ред ОС”, составляли курсы повышения квалификации. Первый опыт увенчался успехом. Сейчас пришло время масштабировать этот процесс, автоматизировать его. Нужно понимать, что российское программное обеспечение для конечных пользователей пока в новинку, им предстоит научиться работать с ним, чтобы безболезненно внедрить в свою деятельность. Уверен, что сотрудничество с ВИРО принесет плоды уже в ближайшее время», — отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.