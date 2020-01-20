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Sendy подключила к китайским платежным сервисам магазины «Магнолия»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Платежная система Sendy подключила к китайским платежным сервисам сеть магазинов «Магнолия».

«Магнолия» позиционируют себя как магазины «у дома», т. е. магазины небольшой площади, чей ассортимент максимально приближен к ассортименту супермаркета. На 2020 год у сети имеется около 200 магазинов.

Теперь, благодаря платежной системе Sendy, они принимают оплату с помощью китайских платежных сервисов Wechat Pay и AliPay, а также российского средства платежа Sendy.

Wechat Pay и AliPay являются крупнейшими платежными сервисами для осуществления финансовых операций с использованием QR – кодов.

Сеть магазинов постоянно расширяется и появляется все больше новых точек, что дает возможность китайскому туристу проживая в любом районе Москвы оплатить свою покупку привычным способом.

Помимо обычного ассортимента в магазинах имеется кофе, чай, свежевыжатые соки, фермерские продукты и продукция, собственного кулинарного цеха. Магазины оснащены уютными кофе-зонами со столиками. В ряде магазинов Магнолии есть настоящие кафе с зоной готовой еды и салат-баром, удобное решение для гостей столицы, а также студентов и офисных сотрудников.

Все магазины сети работают круглосуточно, что очень удобно и комфортно.

Sendy — национально значимая платежная система для совершения операций с помощью мобильного устройства, в основе которой лежит технология оплаты через QR-код.

«Все больше компаний подключаются к Платежной системе «Sendy», потому что это автоматически увеличивает объемы продаж и средний чек. На сегодняшний день Sendy единственная Платежная система в России, которая одновременно является партнером обоих китайских платежных сервисов Wechat Pay и Alipay. Также мы обеспечиваем маркетинговую поддержку своих клиентов и предоставляем возможность учувствовать в мероприятиях, проводимых Wechat Pay и Alipay. Например, за последний год было проведено более 6 стимулирующих маркетинговых акций для китайских туристов, предоставляющих возможность получения кэшбека, льготного курса конвертации и различных бонусов», - сказала Ярыгина Ольга, генеральный директор «Цифровой платеж».



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