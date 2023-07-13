Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android

Из каталога Google Play исчез мессенджер ICQ, с 2010 г. принадлежащий VK. Причины пропажи не раскрываются – это могут быть американские санкции, или же сам холдинг мог удалить приложение. В Apple App Store утилита по-прежнему присутствует и обновляется.

ICQ больше нет

Мессенджер ICQ исчез из фирменного каталога приложений для операционной системы Android – Google Play. Причины его удаления неизвестны, но в настоящее время ICQ принадлежит холдингу VK, и в нынешней геополитической ситуации его сервисы уже становились жертвами санкций – их удаляли из Google Play и App Store, хотя позже возвращали в магазин.

Первым на пропажу ICQ из Google Play обратил внимание публицист Владимир Зыков. Он написал об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что разработка мессенджера заброшена ввиду того, что в последний раз его версия под Android обновлялась еще в январе 2021 г.

Едва ли это могло стать причиной удаления из каталога Google. Интернет-гигант действительно иногда вычищает свой магазин, изгоняя из него давно не обновлявшиеся утилиты, но лишь те, о существовании которых разработчики не вспоминают годами.

Фото: Mail.ru В начале XXI века достойных альтернатив у ICQ не было. Спустя 20 лет о ней почти никто не помнит

Не исключено, что это могут быть санкции Google – он уже был замечен в подобном, когда удалил софт Сбербанка, находящегося в настоящее время под санкциями.

Редакция CNews направила запрос в VK и ожидает ответа.

Apple не ориентируется на конкурента

На 13 июля 2023 г. ICQ для Android можно было найти лишь в сторонних магазинах приложения – редакция обнаружила мессенджер в каталоге AppGallery китайской компании Huawei, а также в отечественном магазине RuStore, который с мая 2022 г. развивается силами VK и Минцифры. Также у проекта есть официальный сайт, где есть ссылки на скачивание дистрибутивов под Windows, macOS и Linux. Отдельно можно воспользоваться веб-версией сервиса, работающей в настольном или мобильном браузере, но при этом скачать АРК-файл для Android с официального сайта к моменту выхода материала не представлялось возможным.

Apple пока не спешит удалять ICQ

Тем временем, Apple пока не спешит брать пример с Google – редакция CNews обнаружила в каталоге App Store и оригинальную ICQ, и ее новую версию ICQ New. Более того, нет ни единого признака, что оба мессенджера заброшены – Последний апдейт ICQ получил в конце марта 2023 г., а ICQ New – месяцем позже.

Когда мессенджеров слишком много

К середине лета 2023 г. у VK скопилась целая коллекция сервисов, позволяющих общаться по Сети в реальном времени. Это в первую очередь социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», а также ICQ в обеих своих версиях и малоизвестный мессенджер TamTam, появившийся в 2017 г.

Возможно, когда-нибудь ICQ все же вернется в Google Play

Дополнительно в распоряжении холдинга есть корпоративный мессенджер VK Teams и пользовательский «VK мессенджер».

Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет Техника

По мнению Владимира Зыкова, скоро из каталогов приложений могут исчезнуть и другие сервисы VK для общения. «Похожая судьба похоже ждёт Агент Mail.Ru, – пишет он в своем Telegram-канале. – В Google Play его найти еще можно, но последнее обновление было аж пол года назад – 7 декабря 2022 г. «Агент» на iOS, также как ICQ, крайний раз обновлялся три месяца назад».

VK плодит мессенджеры с невероятной скоростью

Зыков подчеркнул, что VK, вероятно, решил сосредоточиться на одном мессенджер. «В общем, похоже, теперь главный мессенджер холдинга – это «Вконтакте мессенджер». Оно и логично. Соцсеть это главный актив холдинга», – написал он.

Как всемирно известный мессенджер стал российским и был всеми забыт

ICQ – это творение израильской компании Mirabilis. Мессенджер заработал в 1996 г. и стал быстро набирать популярность, а через два года стал собственностью американской компании America OnLine (AOL) – сумма сделки составила около $290 млн.

Американским мессенджер был вплоть до апреля 2010 г., пока вдруг не приобрел российское «гражданство». Заплатив около $188 млн, его купил фонд Digital Sky Technologies (DST), бывший акционер VK. Непосредственно к холдингу VK мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.

Пост Владимира Зыкова

Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС ИТ в госсекторе

В течение всего прошлого десятилетия ICQ терял популярность – его вытесняли WhatsApp, Viber, Telegram и другие ныне популярные сервисы. В нынешнем десятилетии ситуация не меняется – ICQ нет в топ-5 самых востребованных в мире мессенджеров, его туда не пускают американские WhatsApp и SnapChat, британский Telegram и китайские WeChat и QQ.

Но VK не оставляет попыток вернуть ICQ былую славу. Так, в 2020 г., когда весь мир перешел на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, холдинг объявил о перезапуске сервиса с новым дизайном приложения и массой актуальных и нужных в современном мире функций. Весной 2022 г., когда из-за 24 февраля 2022 г. от России отвернулись сотни компаний и сервисов, и возник спрос на отечественные проекты, VK заговорил о новом перезапуске ICQ.