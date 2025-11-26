Разделы

РВБ и МИСИС заключили соглашение о сотрудничестве

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор по образованию университета МИСИС Андрей Воронин. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Соглашение предусматривает совместную работу в области образования, науки и инноваций. Среди ключевых направлений: проведение совместных исследований, внедрение практико-ориентированного подхода в образовании, организация стажировок и практик для студентов, профориентационные мероприятия и развитие цифровых инструментов обучения.

«Для нас большая честь начать сотрудничество с МИСИС — университетом, который не просто входит в пятерку лучших по объему НИОКР, но задает стандарты научно-образовательного прогресса в России. Наше партнерство — это вклад в развитие будущего отечественной науки и технологий. Студенты получат доступ к реальной базе для их исследований и идей: к нашим платформам, технологиям, практическим знаниям, масштабным проектам и экспертам», — сказал директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Стороны также планируют проведение совместных конференций, семинаров, конкурсов и хакатонов, подготовку методических материалов, а также участие компании РВБ в оценке студенческих проектов и исследовательских инициатив.

«Университет МИСИС ценит возможности и перспективы, которые открываются благодаря взаимодействию с РВБ. Уже сейчас студенты вовлечены в интересные проектные работы и получают соответствующий индустрии опыт в области цифровизации, роботизации и искусственного интеллекта. Рассчитываем на развитие сотрудничества с компанией в новом году», — отметил проректор по образованию университета МИСИС Андрей Воронин.

Подписанное соглашение станет основой для долгосрочного партнерства, направленного на развитие кадрового потенциала и поддержку инновационных практик в образовании.

Образовательное направление в РВБ появилось год назад. Пилотным проектом стал «Клуб Инициативной Молодежи» (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов, о котором Татьяна Ким впервые рассказала на Конгрессе молодых ученых в 2024 г. Сегодня Объединенная компания Wildberries & Russ сотрудничает уже с более чем 60 вузами, колледжами и школами. Это совместные обучающие программы, карьерные мероприятия, регулярные лекции, хакатоны, поддержка школьных олимпиад, стажировки, онлайн-практика для студентов вузов и колледжей и пр. Кроме того, в этом году компания РВБ получила образовательную лицензию, это позволит планировать и запускать еще более масштабные и важные проекты.

