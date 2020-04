Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок

Эксперты «Aliexpress Россия» отметили рост продаж в категориях ТВ и гейминг, без которых сложно представить комфортную самоизоляцию.

В апреле 2020 г. продажи телевизоров на локальном маркетплейсе «Aliexpress Россия» выросли на 11% в денежном и на 10% в штучном выражении год к году. В тренде у покупателей площадки большие телевизоры с диагональю более 50 дюймов (+23% год к году) и, наоборот, маленькие с диагональю менее 32 дюйма (+130% год к году). Большие диагонали приобретают для просмотров фильмов и игр на консолях дома, а небольшие ТВ — для дачи или в качестве второго телевизора в квартиру. В пятерку лидеров продаж последних недель апреля вошли модели брендов Xiaomi, Toshiba, Skyworth, Polarlin и Samsung.

«Наши покупатели стали чаще выбирать многофункциональные Smart TV, которые можно использовать для просмотров видеоконтента, онлайн-игр и видеозвонков. Рост продаж составил +56% год к году. Мы отметили тенденцию замены походов в кино подписками на популярные стриминговые сервисы: продажи комплектов "Телевизор + подписка на онлайн-кинотеатр" в апреле выросли в три раза», — сказал руководитель направления «Потребительская электроника» «Aliexpress Россия» Андрей Воронин.

В ближайшее время на платформе Aliexpress ожидается выход новых моделей Samsung и LG, а также старт продаж ТВ с большими диагоналями китайских брендов, которые сейчас довольно редко встречаются в России. Совсем скоро на платформе запланировано открытие брендовых магазинов Sony, Skyworth, Hisense и Toshiba, где будут представлены эксклюзивные модели по выгодным ценам.

Самоизоляция положительно сказалась и на рынке домашнего гейминга: в апреле продажи на российском рынке видеогейминга выросли на 130% в денежном выражении год к году. При этом «Aliexpress Россия» значительно опередила рыночные показатели: локальные продажи консолей выросли более чем на 600% год к году. Колоссальный рост связан с необходимостью развлечений в домашних условиях.

Эксперты компании отметили, что больше всего в категории выросли продажи мощных консолей. Так, в топ-5 лидеров продаж в денежном выражении попали: Playstation 4 Slim (1 ТБ) + три игры, Xbox One X 1 ТБ + Star Wars, Xbox One S Digital + три игры, Playstation 4 Pro + Fortnite, Playstation 4 Pro + God of War + Horizon Zero Dawn. В топ аксессуаров для консолей — джойстик Dualshock 4 Black, Xbox Wireless Gamepad Black, N-Switch Pro NS геймпад беспроводной Bluetooth и беспроводной контролер для Nintendo. Нельзя не отметить рост цифровой дистрибуции в рамках категории гейминга — подписки, гейм-пасы и игровая валюта пользуются популярностью среди пользователей площадки.

«Все больше пользователей по всему миру используют консоль как домашний центр развлечений: за последний год серьезно увеличилась доля юзеров онлайн-кинотеатров Okko и Netflix, стриминговых приложений Twitch и других сервисов. Мы также отметили тенденцию роста продаж более дорогих и мощных моделей консолей с поддержкой 4К контента (+342% год к году). Она связана с постепенным снижением цены на телевизоры 4K, качество изображения которых дают дополнительный драйв в игре. Однако качественный контент требует большей производительности консоли, с чем связана высокая цена на такие модели. А еще этот год будет знаковым для всей индустрии гейминга: совсем скоро лидеры отрасли (Microsoft и Sony) представят новое поколение консолей и сойдутся в привычной схватке за первенство на рынке», — отметил руководитель направления «Гейминг» «Aliexpress Россия» Антон Шокуров.