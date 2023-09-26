Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Хакерская группировка Ransomed.vc, объединяющая российских и украинских киберпреступников, заявила о взломе всех ИТ-систем Sony и краже около 6000 файлов из них. База данных выставлена на продажу в даркнете, но ее содержимое пока остается тайной. Sony не комментирует инцидент.



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Хакеры из группы Ransomed.vc заявили об успешном взломе всех информационных систем компании Sony. Информацию об этом распространило профильное сетевое издание Cyber Security Connect из Австралии, запрещающее посещать свой сайт пользователям с российским IP-адресом.

В состав Ransomed.vc входят киберпреступники из ряда стран. В частности, в составе этой группировки бок о бок работают специалисты по взлому из России и Украины, невзирая на непрекращающийся конфликт между властями этих государств. В группе прямо заявляют, что большинство участников – выходцы или вовсе жители этих стран, пишет Cyber Security Connect, и они просят других членов группировки воздерживаться от атак на цели в Украине или России.

По информации портала, вероятность того, что заявление хакеров может действительно быть основано на правде, есть. Несколько других успешных атак, о совершении которых говорили участники Ransomed.vc, получили подтверждение.

Хакеры из Ransomed.vc сообщили о взломе всех сетей Sony 25 сентября 2023 г., но не уточнили, когда именно были совершены атаки, как много времени потребовалось на проникновение, и какую именно информацию удалось украсть.

Хакеры «продают» Sony

Sony – это один из лидеров во множестве сегментов рынка техники. Она, безусловно, давно проиграла бой за рынки ноутбуков (она даже продала свой суббренд компьютеров Vaio в 2014 г.) и смартфонов, но является одним из двух сильнейших и крупнейших производителей игровых приставок. Конкурировать с нею на равных может пока что исключительно Microsoft – у Nintendo с ее небогатым набором консолей и отсутствием настольной приставки уровня PlayStation 5 шансов поспорить с ней за лидерство пока нет.

Также Sony очень уверенно чувствует себя на глобальном рынке телевизоров. Но в очень скором будущем вся информация японского техногиганта может получить нового владельца, поскольку, по утверждению хакеров из Ransomed.vc., он отказался платить за нее выкуп.

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Какую сумму российско-украинские киберпреступники запросили у Sony за удаление скопированной информации и гарантии непредоставления к ней доступа третьим лицам, на момент публикации материала известно не было. Но, судя по всему, теперь хакеры намерены заработать на ее продаже в даркнете. Объявление уже размещено в Сети.

Таинственное содержимое архива

Хакеры не спешат проливать свет на содержимое базы данных с файлами Sony, которая, в теории, может очень заинтересовать ее ближайших конкурентов. Ее «вес» они тоже оставляют за кадром, как и сумму, которую они хотят за нее выручить за нее.

Также пока нет данных, как именно хакеры из России и Украины намерены продать собранную, по их утверждению, информацию. Возможно, архив получит лишь одного нового владельца, или же злоумышленники попытаются получить за него деньги несколько раз. В этом случае они могут разделить его на части или же продавать целиком.

Доказывая, что они никого не обманывают, хакеры из Ransomed.vc разместили в интернете подборку снимков экрана, на которых запечатлены различные части базы данных с информацией компании Sony, включая всю ее файловую структуру. По словам экспертов портала Cyber Security Connect, на первый взгляд приведенные доказательства выглядят не очень убедительными.

Сроки акции ограничены

На момент выхода материала единственное, что было известно о содержимом базы данных – это количество входящих в ее состав документов. Внутри архива находятся в пределах 6000 файлов.

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Хакеры не собираются месяцами ждать, пока кто-нибудь соизволит выйти с ними на сделку. У потенциальных покупателей есть всего лишь пара дней, чтобы выйти на контакт с продавцами, обговорить сумму и прочие условия и перечислить деньги – предложение действует до 28 сентября 2023 г.

Пока неизвестно, как будут развиваться события, если Ransomed.vc не найдет покупателей на информацию Sony. Нельзя исключать вероятность, что они действительно ею располагают, и что в случае срыва планов заработать на ее продаже они просто выложат ее в свободном доступе.

К моменту публикации материала компания Sony не комментировала заявление хакеров и никак не реагировала на происходящее. В 2011 г. она уже была в подобной ситуации, но тогда взлому подверглись не все ее системы, а только игровой сервис Sony PlayStation Network. Результатом хакерской атаки стала утечка персональных данных пользователей сервиса, и Sony этот инцидент обошелся в $171 млн.