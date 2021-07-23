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«ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay

«ЮKassa» (платежный сервис «ЮMoney», входит в экосистему «Сбера») стала провайдером онлайн-платежей, через который интернет-магазины и сервисы могут принимать оплату картами «Мир», привязанными к Apple Pay.

Карты «Мир» можно добавить в Apple Pay с 20 июля 2021 г. Такую возможность получили клиенты — физические лица восьми банков, включая клиентов «Сбера».

Расплатиться добавленной в Apple Pay картой «Мир» можно в интернет-магазинах, которые используют «ЮKassa «для приема и обработки платежей. По данным исследовательской компании Marc, сервис используют 37,6% сайтов, к нему подключено больше 120 тыс. онлайн-магазинов.

Если магазин или сервис использует на своем сайте карточную форму «ЮKassa», карта «Мир» сразу доступна покупателям при выборе метода оплаты через Apple Pay. Компаниям, у которых настроена собственная интеграция с Apple Pay, необходимо свериться с документацией Apple и убедиться, что с их стороны прием таких платежей технически обеспечен.

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