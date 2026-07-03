Получите все материалы CNews по ключевому слову
Утилизация Переработка отходов Пиролиз
Пиролиз – это технология разделения сырья на летучие соединения (состоящие из углеводородов, водяного пара) и сухой остаток. Полученный минерализированный остаток, это 10-30%, не наносит вред окружающей среде и может быть захоронен компактно на полигоне, что значительно сокращает объем выбросов в атмосферу. В процессе сжигания отходов выделения не могут быть разделены.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Утилизация и организации, системы, технологии, персоны:
|Ardo - Ардо 36 2
|Hisense - Gorenje - Горенье БТ 127 2
|Динамика НПП 1 1
|Рапид Био 102 1
|Гепатера - Hepatera 46 1
|ЯКласс 69 1
|Miele - Миле 139 1
|Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 150 1
|Grundig 42 1
|Madou Marc - Маду Марк 4 2
|Перцовский Олег 5 1
|Кульченко Роман 14 1
|Марфин Алексей 13 1
|Блохин Павел 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 2
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
|NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454420, в очереди разбора - 727462.
Создано именных указателей - 197100.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.