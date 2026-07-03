Пиролиз – это технология разделения сырья на летучие соединения (состоящие из углеводородов, водяного пара) и сухой остаток. Полученный минерализированный остаток, это 10-30%, не наносит вред окружающей среде и может быть захоронен компактно на полигоне, что значительно сокращает объем выбросов в атмосферу. В процессе сжигания отходов выделения не могут быть разделены.