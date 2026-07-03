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Утилизация Переработка отходов Пиролиз

Пиролиз – это технология разделения сырья на летучие соединения (состоящие из углеводородов, водяного пара) и сухой остаток. Полученный минерализированный остаток, это 10-30%, не наносит вред окружающей среде и может быть захоронен компактно на полигоне, что значительно сокращает объем выбросов в атмосферу. В процессе сжигания отходов выделения не могут быть разделены. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


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07.06.2022 Резиденты Фонда «Сколково» запустили проект в сфере переработки отходов 1
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 1
07.10.2013 Биоуголь решает экологические проблемы 1
19.12.2012 Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо 1
27.10.2010 На МКС запущена система получения воды из водорода и углекислоты 1
15.10.2007 Уход за духовыми шкафами: чистота без хлопот 1
24.09.2007 Электрические духовки: воплощение фантазий кулинара 1
01.11.2006 Открыты искусственные месторождения активированного угля 1
01.11.2006 Открыты искусственные месторождения активированного угля 1
17.02.2004 Созданы литиевые батареи нового поколения 1
17.02.2004 Созданы литиевые батареи нового поколения 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Утилизация и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 2
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United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
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