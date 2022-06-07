Резиденты Фонда «Сколково» запустили проект в сфере переработки отходов

Резиденты «Сколково», компании «Реиннольц Лаб» и «НПП Динамика» запустили совместный проект по производству установок для переработки отходов с минимизацией вредных выбросов в атмосферу. Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково».

«НПП Динамика» является разработчиком оборудования для термической утилизации отходов, а компания «Реиннольц Лаб» обладает компетенциями в области разработки и производства высокоэффективного теплообменного оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод. Синергия резидентов «Сколково» позволила создать установку для переработки твердых бытовых отходов с минимизацией вредных выбросов в атмосферу.

Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Всегда радует, когда наши резиденты начинают реализовывать совместные проекты, это демонстрирует эффективность функционирования экосистемы “Сколково”. И “Реиннольц Лаб”, и “НПП Динамика” - активно развивающиеся компании, решающие актуальные задачи по повышению энергоэффективности и экологичности экономики. Уверен, что сотрудничество еще больше ускорит развитие каждой компании. Объединение компетенций в сфере науки, технологий, производства, бизнеса, которыми обладают различные участники “Сколково” позволит создавать все больше российских продуктов мирового уровня».

Установка решает проблему вторичной переработки твердых техногенных отходов с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. В стандартной схеме утилизации происходит несколько типов загрязнений окружающей среды: выбросы в атмосферу, загрязнение воды и необходима утилизация продуктов горения, а сама технология достаточно энергоемкая.

В новой установке резидентов «Сколково» использована технология реактора с вращающимся барабаном, дополненная рядом уникальных конструктивных решений, что дает ей конкурентные преимущества над аналогами, в том числе иностранного производства и делает оборудование востребованным на рынке. Главное отличие состоит в том, что термическая деструкция происходит методом низкотемпераурного пиролиза.

Пиролиз – это технология разделения сырья на летучие соединения (состоящие из углеводородов, водяного пара) и сухой остаток. Полученный минерализированный остаток, это 10-30%, не наносит вред окружающей среде и может быть захоронен компактно на полигоне, что значительно сокращает объем выбросов в атмосферу. В процессе сжигания отходов выделения не могут быть разделены. Это импортонезависимое решение, весь производственный цикл проводится на технологических площадках в России.

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Павел Блохин, основатель «Реиннольц Лаб»: «Сегодня уникальная ситуация для технологических компаний: в России много мощных научных разработок, а коллаборация научной мысли и эффективных технологических решений ведет к успешной реализации самых прорывных проектов. Экспертиза и компетенции команды “Реиннольц Лаб” позволяют качественно и в срок выполнить производство сложного инженерного оборудования по самым строгим требованиям заказчика».

Это пример полезной производственной кооперации среди резидентов «Сколково» на Урале. Развитие подобных внутренних связей способствует импортозамещению, росту уровня отечественных компетенций и повышению качества инновационных технологических решений, а изготовленное оборудование поможет сделать планету чище.

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Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-Инновации», «Гепатера», «ЦРТ Инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.