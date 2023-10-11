MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

Обновление «Моего офиса» для «Авроры»

Как стало известно CNews, нативное приложение «Мой офис Документы» для отечественной мобильной операционной системы «Аврора» с выходом релиза 1.2 обзавелось поддержкой бинарных форматов документов, популярного офисного пакета корпорации Microsoft – Microsoft Office.

Внедрение новшества позволит просматривать файлы с расширениями doc, xls и ppt, созданные в более ранних версиях Microsoft Word, Excel, PowerPoint или в редакторах документов других разработчиков, поддерживающих эти форматы – к примеру, LibreOffice или OpenOffice.

Помимо поддержки устаревших форматов MS Office, в приложение «Мой офис Документы» версии 1.2 добавлены новые пользовательские функции, которые улучшают продуктивность и повышают удобство использования мобильных автоматизированных рабочих мест (АРМ), рассказали CNews в компании «Новые облачные технологии» (НОТ), которая занимается разработкой ПО под брендом «Мой офис»

Зачем нужна поддержка старых форматов

Новая функция дает возможность организациям осуществить безболезненный переход на отечественное офисное ПО.

Документа формата .doc, открытый в приложении «Мой офис Документы» для ОС «Аврора»

«Многие организации успели накопить большой объем документов в подобных форматах, но не готовы проводить массовую конвертацию, поэтому важно дать им возможность открыть и посмотреть такие файлы, а при необходимости редактирования – перевести их в новый формат», – пояснили CNews в НОТ.

Doc, xls и ppt были форматами по умолчанию в Word, Excel и PowerPoint вплоть до 2007 г. С выходом Microsoft Office 2007 их сменила Office OpenXML (OXML) – серия форматов файлов для хранения электронных документов. Документы OOXML имеют расширения docx, xlsx и pptx для Word, Excel и PowerPoint соответственно. Такой документ в действительности представляет собой zip-архив, содержащий информацию о разметке документа в виде XML-кода, а также графические и прочие файлы, которые составляют тело документа.

Прочие новшества в релизе 1.2

Также в релизе 1.2 были улучшены и расширены возможности форматирования.

В табличном редакторе теперь можно выбирать формат данных ячейки, объединять и разъединять ячейки, перемещать диаграммы и изображения и изменять их размер.

Выбор формата ячейки в табличном редакторе

В текстовом редакторе работа с картинками происходит схожим образом: пользователь может вставлять, перемещать, уменьшать и увеличивать их по своему желанию. Кроме того, можно выбрать форму обтекания картинки текстом – вокруг рамки, сверху и снизу, перед или за текстом.

В приложении «Мой офис Документы» улучшена работа с документами формата PDF. Посредством контекстного меню теперь можно перейти в режим выделения, чтобы скопировать фрагмент текста в буфер обмена. Функция упрощает перенос нужной информации из PDF-файлов в документы других форматов.

Копирование текста из документов формата PDF

В редакторе презентаций приложения «Мой офис Документы» стало возможным добавлять и удалять маркированные и нумерованные списки. Доступ к соответствующей функции осуществляется через панель инструментов на вкладке «Текст».

Работа с маркированными списками

Новый режим просмотра документа «Мобильный вид», представленный в релизе 1.2, может оказаться полезной пользователям, которые часто изучают документы со смартфона или планшета. В этом режиме не видны разрывы между страницами и колонтитулы, исключен перенос текста по страницам, а размер текста автоматически подстраивается под размер экрана мобильного устройства.

Редактирование документа в режиме «Мобильный вид»

Активация «Мобильного вида», а также возвращение в режим «Постраничного просмотра» выполняется с помощью контекстного меню. В режиме «Мобильный вид» пользователю доступны функции масштабирования и правки текста, а также вставка и удаление изображений.



«Дружба» российского офисного пакета и отечественной мобильной ОС

Защищенная мобильная ОС «Аврора» была создана на базе Sailfish OS финляндской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России.

«Мой офис Документы» – это мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций. Программный продукт располагает версиями для Google Android, Apple iOS и «Аврора».

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НОТ развивает сборку приложения под «Аврору» по крайней мере с 2019 г. Адаптированная для работы в отечественной ОС, тогда именовавшейся Sailfish Mobile OS Rus, версия вышла в конце феврале 2019 г.

Нативная версия приложения «Мой офис Документы», позволяющая работать с документами без подключения к интернету, появилась в конце марта 2023 г.

Возможности работы с электронными презентациями первоначально были ограничены просмотром документов соответствующего типа. Однако в июле 2023 г., с выходом версии 1.1, как ранее сообщил CNews, мобильное приложение «научилось» редактировать презентации популярных форматов PPTX, ODP и XODP.

Приложение «Мой офис Документы для «Авроры» поддерживает русский и английский языки. Разработчиками заявлена полная совместимость с актуальными моделями планшетов Aquarius и F+ tech.

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Согласно информации, опубликованной на сайте «Авроры», официально российскую защищенную мобильную ОС поддерживает как минимум 11 актуальных устройств, пять из которых планшетные персональные компьютеры, а остальные смартфоны.

В конце мая 2023 г. CNews писал о создании защищенного мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе ОС «Аврора», ПО «Мой офис» и технике F+ tech.

В начале октября 2023 г. стало известно о том, что ряд российских министерств начал тестировать устройства на базе ОС «Аврора» – вслед за отказом от использования iPhone в рабочих процессах.