Российские министерства повально тестируют смартфоны на ОС «Аврора»

Российские министерства стали массово тестировать устройства на российской мобильной ОС «Аврора». Это началось после отказа ведомств от использования в работе iPhone. Сейчас тестируют российскую операционную систему в МВД, Минцифры, Минпромторге, Минтрансе и других ведомствах. Помимо этого, ОС распространяется и в госкорпорациях.

«Аврора» распространяется в госсектор

Как стало известно CNews, министерства массово начали тестировать смартфоны и планшеты на базе ОС «Аврора». Об этом CNews рассказали источники в ИТ-отрасли и подтвердили ряд ведомств.

Смартфоны и планшеты на российской мобильной ОС «Аврора» тестируют в Минпромторге, Минцифре, Минфине, Министерстве экономики, Министерстве энергетики, Минтрансе, Минпросвещения, Минбороны, МВД и других.

«Смартфоны российского производства на базе ОС “Аврора” проходят апробацию в подразделениях министерства с целью изучения технических характеристик и оценки возможности из дальнейшего использования в деятельности МВД», — рассказал CNews представитель МВД.

Фото: «Ростех» Министерства начали массово тестировать устройства на ОС «Аврора»

«По итогам апробации мероприятия по внедрению технических средств на базе ОС “Аврора” в деятельность органов внутренних дел Российской Федерации будет осуществляться в рамках исполнения соответствующих поручений Правительства», — добавил он.

Подтвердили тестирование устройств на «Авроре» и в Минпромторге. «Сейчас происходит не только тестирование, но и использование в штатной работе российских мобильных устройств и планшетов», — рассказали CNews в Минпромторге.

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Помимо министерств, отечественные устройства на «Авроре» тестируют и ряд госкорпораций. Среди них, например, РЖД, «Ростех», «Росатом» и другие.

Сейчас в РЖД ОС «Аврора» установлена на нескольких тысячах устройств для «задач мобильного приложения эксплуатационного персонала» (мобильное рабочее место, контролирующее обслуживание и ремонт объектов электросвязи), рассказали CNews представители пресс службы РЖД.

Тестирование началось после запрета использовать iPhone на рабочем месте, рассказал CNews источник на рынке.

Разработчики «Авроры»

ОС «Аврора» была разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia, основавшими компанию Jolla. В 2015 г. компании-разработчики Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин. Спустя три года мобильный оператор «Ростелеком» выкупил у предпринимателя контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой «Авроры») и «Вортон», владеющих правами на Sailfish.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа». А в 2019 г. произошел ребрендинг — ОС «Аврора» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему, которая не зависит от иностранных вендоров ПО. Она получила сертификации ФСБ и ФСТЭК. В то же время, все эти гаджеты используют, в основном сотрудники госсектора и госкорпораций.

Проблема «Авроры»

Сейчас устройства на «Авроре» используются в государственных и бюджетных организациях. Основной проблемой ОС является небольшое количество приложений. Большинство разработчиков создают приложения для Android и iOS, так как эти платформы имеют мировую аудиторию и обширные рынки. И из-за ограниченного количества пользователей «Авроры» разработчики не спешат создавать под нее приложения, потому что это не сулит им огромную прибыль.

Доработка «Авроры»

В июле 2023 г. Минпромторг попросил отечественных производителей мобильных устройств начать продавать массовому потребителю устройства на ОС «Аврора». Причиной инициативы были названы санкции, которые могут коснуться любых западных разработок. И кроме того, есть еще причины для беспокойства: 1 июня 2023 г. появилось информация ТАСС о том, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. После госсектор начал отказываться от использования iPhone.

По информации «Коммерсанта», для доработки и адаптации ОС «Аврора» потребуется 300 млрд руб. до 2027 г. При условии развития этих систем, власти рассчитывают, что их можно будет использовать не только госслужащим и сотрудникам компаний, но и обычным пользователям.

