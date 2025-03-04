Приложение «МойОфис Документы для ОС Аврора» версии 5.х получило сертификат ФСТЭК России

«МойОфис», российская продуктовая технологическая компания, сообщила о том, что приложение «МойОфис Документы для ОС Аврора» успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Теперь на устройствах с операционной системой версии 5.1.0.124 и выше можно использовать защищенную версию приложения «МойОфис».

Сертификат подтверждает, что «МойОфис Документы для ОС Аврора» соответствует требованиям четвертого уровня доверия в сфере информационной безопасности (УД 4). Приложение может применяться: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; в государственных информационных системах 1 класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных и в информационных системах общего пользования II класса.

Сертификация распространяется на версию «МойОфис Документы для ОС Аврора 1.6.1».

Приложение позволяет пользователям работать с документами на мобильных устройствах в безопасной среде. Компании-заказчики могут внедрять «МойОфис Документы для ОС Аврора» в доверенный контур, создавая защищенные рабочие среды, соответствующие требованиям ФСТЭК России. Это особенно важно для организаций, работающих с критически важной информацией, персональными данными и государственными системами.

«Мир быстро меняется, и сегодня безопасность данных — это не опция, а необходимость. Мы создаём инструменты, которые позволяют компаниям работать с документами с минимальными рисками. „МойОфис Документы для ОС Аврора“ — это сочетание передовых технологий и строгих стандартов защиты, позволяющее организациям уверенно идти по пути цифровой трансформации», — сказал Сергей Тридневко, директор по безопасности «МойОфис».

«МойОфис Документы для ОС Аврора» — это нативное приложение, которое позволяет редактировать текстовые документы, таблицы и презентации без подключения к интернету.

Что умеет приложение: создавать, редактировать и форматировать документы разных типов и форматов; работать с таблицами, форматировать ячейки, строить графики и диаграммы, использовать формулы; просматривать и изменять презентации, запускать слайд-шоу, использовать таймер демонстрации.

Продукт поддерживает русский и английский языки и совместим с смартфонами и планшетами, а также другими устройствами под управлением ОС «Аврора» версии 5.1.0.124 и выше. Тестирование приложения производилось на оборудовании НИИ «Масштаб».