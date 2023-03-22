Количество скачиваний решений «Мойофис» для частных пользователей превысило 20 миллионов

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, сообщает, что приложение «Мойофис документы» для мобильных устройств и «Мойофис стандартный. домашняя версия» для ПК были установлены частными пользователями более 20 млн раз. Почти половину от общего объема скачиваний – 11 млн – пользователи обеспечили в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

Оба решения доступны пользователям бесплатно, не содержат рекламы и не требуют регистрации. Продукт « Мойофис стандартный. домашняя версия» можно скачать напрямую с сайта «Мойофис», из Mac App Store или Windows Store, а приложение «Мойофис документы» размещено во всех популярных магазинах мобильных приложений – RuStore, Apple AppStore, Google Play, Huawei AppGalery и Xiaomi GetApps. По результатам 2022 г. наиболее активными оказались пользователи Google Play – на этот магазин пришлось 83% скачиваний приложения «Мойофис документы» в России, 13% – на Xiaomi GetApps, 3% – на Apple AppStore. На четвертом месте по объему скачиваний находится Huawei AppGallery, на пятом – появившийся в мае 2022 г. российский магазин приложений RuStore, аудитория которого в январе 2023 г. выросла до 10 млн пользователей.

«Наши бесплатные продукты для домашнего пользования помогают решать ежедневные задачи с документами легко и оперативно, они соответствуют тренду на удаленную работу, информационную безопасность и становятся все более востребованными на рынке B2C-решений. Например, в рейтингах магазинов приложений ''Мойофис документы» – на первых строчках, 4.7 в RuStore и 4.643 в Google Play Market по состоянию на март 2023 г.», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Мойофис документы» – многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилище («Яндекс диск», Google Drive, Dropbox, OneDrive и Box). Приложение выпускается в версиях для платформ Android, iOS и iPadOS, не содержит рекламы и не требует регистрации.

«Мойофис стандартный. домашняя версия» предназначен для личного и семейного использования и рассчитан на широкий круг задач – от создания простых документов до работы со сводными таблицами и математическими формулами на компьютерах с ОС Linux, Windows и macOS. Редакторы документов, которые доступны бесплатно, не требуют регистрации, не содержат рекламу, совместимы со всеми популярными операционными системами и позволяют работать в едином интерфейсе на любом устройстве из любой точки мира.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. В партнерскую сеть компании входит более 2300 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.