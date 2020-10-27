Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery

Компания «МойОфис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в AppGallery (AG). Пользователи устройств Huawei и Honor могут установить «МойОфис Документы» из магазина приложений и получать автоматические обновления при выходе новых версий.

Приложение «МойОфис Документы» — это набор современных редакторов документов и функциональный файловый менеджер, который позволяет существенно увеличить продуктивность пользователей мобильных устройств. С помощью приложения можно создавать, редактировать и просматривать текстовые документы, считать в электронных таблицах и демонстрировать презентации. «МойОфис Документы» позволяет работать с файлами на устройстве и в облаке «МойОфис», а также импортировать документы из других облачных хранилищ.

Для реализации ряда функций, в том числе push-нотификаций, в приложении «МойОфис Документы» применяются Huawei Mobile Services (HMS) — сервисы для разработчиков, которые предоставляет производитель мобильных устройств.

По статистике «МойОфис», чаще всего «МойОфис Документы» устанавливают на модели Honor 10, Huawei P20 Lite и Huawei P Smart. Наиболее активно приложение с устройств Huawei и Honor в России используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

«По нашей статистике, в России для создания и редактирования документов всё чаще используются устройства на базе Android. Так, за неполный 2020 год, соотношение установивших "МойОфис Документы" на мобильные платформы пропорционально изменилось — сегодня 63% пользователей предпочитают Android, годом ранее таковых было лишь 36%. Причем, более четверти из них — обладатели устройств Huawei и Honor, и по мере развития AppGallery аудитория, которая создает и редактирует документы в мобильных приложениях, будет только расти», — отметил Евгений Фенюшин, директор по продуктам «МойОфис».

Помимо AppGallery, «МойОфис Документы» можно скачать в AppStore и Google Play с октября 2016 г. С даты публикации в этих магазинах приложение скачали более 400 тыс. раз. В 2019 г. «МойОфис Документы» вошло в топ-100 мобильных приложений AppStore в категории «Производительность», а в текущем году — в топ-100 мобильных приложений в аналогичной категории на iPad.

Приложение доступно в 44 странах мира. В топ-5 по количеству пользователей входят Россия, Казахстан, Украина, Беларусь и Италия. «МойОфис Документы» поддерживает русский, английский, испанский и французский языки. В апреле 2020 г. аудитория приложения выросла в два раза за счет повышения активности использования мобильных устройств в период самоизоляции и удаленной работы.