«Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек

«Мой офис», российская компания-разработчик безопасных офисных решений для совместной работы с документами и коммуникаций, достигла 5 млн скачиваний своих продуктов для частных лиц — мобильного приложения «Мой офис Документы» и настольного офисного пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия». На рост числа пользователей существенное влияние оказывает действующая с апреля 2021 г. предустановка отечественного ПО.

По данным магазинов приложений, за последние полгода число ежедневных установок «Мой офис Документы» выросло в 18 раз. Так в 2020 г., до начала программы предустановки, число ежедневных скачиваний приложения «Мой офис Документы» не превышало 1,5 тыс. человек. Для сравнения, в первый месяц предустановки это значение выросло до 7 тыс. ежедневно, а к началу октября 2021 показатель достиг 28 тыс. установок в день.

Общее число установок «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» с апреля 2021 г. превысило 330 тыс. При этом 18% скачиваний офисного ПО для ПК и ноутбуков приходится на прямые загрузки с сайта компании-разработчика и из магазинов приложений Mac App Store и Microsoft Store.

Наибольшее количество пользователей редакторов документов «Мой офис» проживает в России – 92%, оставшаяся доля (8%) приходится на жителей Белоруссии, Украины, Армении, Грузии и стран Африки.

«Программа предустановки позволяет покупателям смартфонов, планшетов и ноутбуков сразу познакомиться с удобными бесплатными редакторами документов Мой офис. И мы видим, что владельцы новых устройств позитивно воспринимают наши продукты. Так, к примеру, число ежемесячных активных пользователей (MAU) мобильного приложения «Мой офис Документы» в течение полугода прирастает в среднем на 25% ежемесячно. Также положительно мы оцениваем и динамику роста аудитории «Мой офис Стандартный. Домашняя версия». Впервые мы выпустили этот продукт в апреле 2021 г., и он уже установлен на значительной доле ноутбуков и ПК, проданных за этот период в России», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу компании «Мой офис».

«Мой офис Документы» — многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилище. Продукт российских разработчиков поддерживает все основные форматы файлов – ODT, DOCX, DOC, PDF, ODS, XLS, XLSX и PPTX. Приложение доступно для граждан 67 стран, в том числе – Казахстана, Колумбии, Аргентины, Чили, Марокко, а также для жителей самых населенных стран Африки – Нигерии, Эфиопии, Египта, Демократической Республики Конго. «Мой офис Документы» поддерживает русский, английский, испанский, французский и португальский языки.

В состав бесплатного офисного ПО для ПК «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» входят два приложения: настольные редакторы текстовых документов «Мой офис Текст» и электронных таблиц «Мой офис Таблица». Приложения поддерживают все возможные форматы документов, как современные DOCX, XLSX, ODT и ODS, так и устаревшие DOC, XLS, а также простой текстовый формат TXT. «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» доступен на пяти языках: русском, английском, французском, татарском и башкирском.