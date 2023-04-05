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Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store

Компания «Мойофис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в Galaxy Store. Теперь пользователи смартфонов Samsung могут скачать решение « Мойофис документы» из Galaxy Store и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

Galaxy Store – магазин приложений, доступный на всех мобильных устройствах Samsung.

«Мойофис документы» – многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилищеЯндекс.диск», Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box).

«Как разработчик ПО мы заинтересованы в том, чтобы наши решения были представлены на как можно большем количестве разных площадок. Появление нашего мобильного приложения в магазине Galaxy Store расширяет для пользователей возможность получения ПО «Мойофис», и мы рады, что наши решения, таким образом, становятся доступнее для миллионной аудитории пользователей смартфонов и планшетов Samsung», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

Помимо Galaxy Store, приложение «Мойофис документы» размещено в других магазинах приложений для смартфонов и планшетовRuStore, Apple AppStore, Google Play, Huawei AppGalery и Xiaomi GetApps. Приложение выпускается в версиях для платформ Android, iOS и iPadOS и «Аврора», не содержит рекламы и не требует регистрации.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 5300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2300 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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