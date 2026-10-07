Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жилкин Андрей
СОБЫТИЯ
|07.10.2026
|RDW Computers, «Рэйдикс» и CNS успешно реализовали совместный проект для АО «УК «Спутник – Управление капиталом» 1
|04.10.2022
|Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Жилкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55091 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19375 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168510 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.