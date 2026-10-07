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Жилкин Андрей

СОБЫТИЯ


07.10.2026 RDW Computers, «Рэйдикс» и CNS успешно реализовали совместный проект для АО «УК «Спутник – Управление капиталом» 1
04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Жилкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 45 1
Cisco Systems 5383 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Broadcom - VMware 2624 1
Ruijie Networks 9 1
Новые платформы 17 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 1
Acronis - Акронис 490 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3197 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 813 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6698 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 548 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7847 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 61 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3285 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1077 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3784 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1508 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 181 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 447 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10814 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16700 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4928 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 376 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35884 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13120 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6508 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4227 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10372 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1927 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10854 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1355 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9435 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7563 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4666 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10332 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7327 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 141 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 689 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис 970 1
Microsoft Windows 17021 1
Google Cloud Platform - GCP 390 1
Mozilla Firefox - браузер 1962 1
Microsoft Office 365 1056 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1654 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55091 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19375 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2776 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6238 1
Аренда 2726 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2582 1
Импортозамещение - параллельный импорт 636 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8914 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4090 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2471 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11992 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
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