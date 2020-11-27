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«Информзащита» и H3C начинают сотрудничество в области предоставления цифровых решений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Китайская технологическая компания H3C и НИП «Информзащита» объявляют о начале партнерства. В результате соглашения «Информзащита» становится сертифицированным партнером и расширяет свой продуктовый портфель инновационными цифровыми решениями, которые будут использоваться для построения новых сетевых инфраструктур заказчиков, модернизации оборудования в интересах процессов цифровизации, а также создания защищенных систем на различных производственных объектах.

H3C известна компьютерщикам всего мира, в первую очередь, как наследник компании 3Сом, оборудование которой было в наших компьютерах и в сетях с 80-х годов. Сейчас оборудование H3C занимает в Китае и в мире значительную долю рынка.

«Информзащиту» в первую очередь интересуют продукты для построения надежных безопасных сетей, задействованных в обеспечении производственных процессов на промышленных предприятиях. У H3C широкий перечень таких решений: это и традиционные коммутаторы/маршрутизаторы, и беспроводные решения, и гиперконвергентные продукты для облачных сервисов, и даже операционные системы. Все это позволяет сделать полностью совместимую и доверенную цепочку для заказчика - «терминал-сеть-облако». Публичные облака для IoT становятся частью повседневной жизни, а значит, здесь есть перспектива эффективных решений для передовых организаций и предприятий, где цифровизация рассматривается как конкурентное преимущество. Формируется интернет вещей для серьезных производств.

«Несмотря на уверенный курс на импортозамещение в РФ, у H3C есть на что обратить внимание и в области кибербезопасности. Компания предлагает высокоскоростные IPS, которые могут анализировать в режиме реального времени трафик, используя одновременно библиотеки уязвимостей и нарушений, вирусов и протоколов. Такие технологии востребованы у операторов связи в первую очередь. Для Центра промышленной безопасности компании «Информзащита» интересно предложить своим коммерческим заказчикам такие решения в горнодобывающей отрасли, в том числе при построении pLTE/ 5G Ready,» - сказал директор Центра промышленной безопасности НИП «Информзащита» Дмитрий Рычков.

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