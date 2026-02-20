Получите все материалы CNews по ключевому слову
Евсягин Валерий
СОБЫТИЯ
|20.02.2026
|«Хайтэк Интеграция» приобрела 70% доли в разработчике производственного ПО BFG Group 1
|10.12.2024
|Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group 1
|Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 20 1
|ХайТэк - BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 12 1
