Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190804
ИКТ 14715
Организации 11397
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3551
Системы 26606
Персоны 82984
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Евсягин Валерий


СОБЫТИЯ


20.02.2026 «Хайтэк Интеграция» приобрела 70% доли в разработчике производственного ПО BFG Group 1
10.12.2024 Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Евсягин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 20 1
ХайТэк - BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 12 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3485 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32043 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1562 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57696 1
BFG iMES 2 1
BFG APS 2 1
BFG Simulation 2 1
BFG iMRP 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18389 1
Россия - РФ - Российская федерация 158725 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55166 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 122 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3730 1
Образование в России 2574 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420601, в очереди разбора - 726187.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще