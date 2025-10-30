Разделы

Apple USDZ Universal Scene Description Формат файлов дополненной реальности


СОБЫТИЯ

30.10.2025 МЕТТА внедрила сервис автоматизированного создания 3D моделей кресел в режиме онлайн 1
26.08.2020 Apple обновила Final Cut Pro X 1
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 1
05.06.2018 Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad 1
05.06.2018 Наше видение главной презентации WWDC 2018: Apple не в ударе 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Apple USDZ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12552 4
Google LLC 12171 2
X Corp - Twitter 2902 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
Adobe Systems 1570 1
Snapchat 138 1
Nintendo 795 1
Canon 1414 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1477 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1469 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14286 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5777 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9653 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25808 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4537 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26944 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22750 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1253 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1044 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 668 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 93 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1265 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6957 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6224 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 741 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4097 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3549 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 427 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10006 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9490 1
Часы - Watch 984 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 173 1
Google Android устройства-девайсы 776 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1126 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1819 1
Application store - магазин приложений 1354 1
Оповещение и уведомление - Notification 5277 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 650 1
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 147 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4798 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 51 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1734 1
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 33 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1290 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 360 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12888 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 436 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5344 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7306 3
Apple iOS 8180 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3038 3
Apple - App Store 2985 3
Apple Safari - браузер 874 3
Apple Memoji 3 2
Apple iPad Pro 305 2
Apple MacBook Pro 535 2
Apple iPad 3914 2
Apple macOS 2213 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1003 2
Apple iPhone 8 186 2
Apple iPhone 5 777 2
Apple iMessage - Мессенджер 163 2
Apple FaceTime 178 2
Apple macOS Mojave 29 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 528 2
Apple Mac App Store 87 2
Parallels Access 26 1
Apple Animoji 12 1
Google Cloud Services 232 1
Apple iCloud Drive 29 1
Apple Smart Keyboard 29 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 57 1
Apple ARKit 15 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Microsoft Windows CFA - Controlled Folder Access - Контролируемый доступ к папкам 22 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 323 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 859 1
Microsoft Office 3917 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 476 1
Apple iPadOS 118 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 7 286 1
Apple iPad mini 424 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 23 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 389 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53265 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3373 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 764 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14896 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2890 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 2
