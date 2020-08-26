Apple обновила Final Cut Pro X

Apple добавила в Final Cut Pro X мощные новые функции, которые будут полезны для удалённой работы и ускорят создание и редактирование контента. Улучшения в создании и настройке прокси-медиаобъектов обеспечивают портативность и повышают производительность при обработке файлов высокого разрешения или совместной удалённой работе. Новые инструменты работы с контентом для социальных сетей автоматически обрезают видео по вертикали, по форме квадрата или других форматов, используемых в популярных социальных сетях.

Оптимизированный рабочий процесс расширяет возможности и повышает производительность Final Cut Pro, благодаря чему Mac становится более мощным инструментом для всех, кто монтирует видео и работает с анимированной графикой.

В обновлении Final Cut Pro значительно оптимизированы способы работы с прокси-медиаобъектами, поэтому медиатеки становятся более портативными, а удалённая обработка файлов большого размера и разрешения — ещё удобнее. Впервые в Final Cut Pro специалисты по видеомонтажу могут создавать прокси-медиаобъекты в формате ProRes Proxy или H.264 размером всего 12,5% от оригинала.

Они также могут объединять прокси-медиаобъекты, изображения и аудиофайлы на внешнем носителе или носителе, подключённом к сети. Медиатеку Final Cut Pro можно даже повторно связать с созданными прокси-медиаобъектами, чтобы расширить возможности. Специалисты по монтажу теперь могут связать прокси-медиаобъекты, созданные сторонними приложениями, через XML. Среди таких приложений — Frame.io, облачная платформа для творческой совместной работы, проверки и утверждения проектов, а также инструменты управления материалами, такие как Keyflow Pro и PostLab. Если прокси-медиаобъект недоступен для каких-либо клипов, пользователи могут настроить рабочий процесс так, чтобы отображался либо исходный файл, либо его оптимизированная версия.

В обновлённой версии Final Cut Pro используя технологию машинного обучения теперь можно автоматически анализировать клипы в проекте, чтобы определять доминирующее движение, и обрезать их с помощью функции Smart Conform. Так можно создать видео квадратного, вертикального или любого другого формата, который подходит для популярных платформ — Instagram, Snapchat, Twitter и других.

Функция обрезки при преобразовании показывает медиаобъект за пределами границы кадрирования при настройке масштаба, поворота и положения — это удобно для настройки кадрирования. Специалисты по видеомонтажу также могут добавить пользовательское наложение, чтобы разместить текст и графику в кадре неальбомной ориентации.

Благодаря нескольким улучшениям рабочего процесса в Final Cut Pro специалисты по обработке видео смогут работать ещё эффективнее. Впервые в инспекторе отображаются настройки камеры ProRes RAW, такие как ISO, температура цвета и смещение экспозиции. Видеомонтажёры также могут в один шаг применить эффект затухания звука для соседних клипов, использовать новое контекстное меню, чтобы закрыть проект или очистить историю действия на временной шкале, а также сортировать клипы и проекты в списке по дате последнего изменения каждого файла.

В этой версии также значительно повышена производительность за счёт новых плагинов с поддержкой Metal — для RED RAW и Canon Cinema RAW Light. Перекодирование видео 8K RED RAW в ProRes 422 выполняется до двух раз быстрее на Mac Pro и до трёх раз быстрее на MacBook Pro. Кроме того, впервые в Final Cut Pro можно воспроизводить и редактировать видео в формате 8K Canon Cinema RAW Light.

При работе с панорамным видео специалисты могут быстро стабилизировать стереоскопическое трёхмерное видео и просматривать отснятый материал в средстве панорамного просмотра с отдельными видеопотоками для каждого глаза. Кроме того, начать удалённую работу с контентом можно даже тогда, когда он скачивается в фоновом режиме из веб-приложений для управления материалами, например расширения Frame.io.

Motion открывает целый ряд новых возможностей для создания потрясающих эффектов и графики. Специалисты могут импортировать 3D-модели из сторонних приложений или использовать 3D-модели в формате USDZ из встроенной медиатеки для титров, генераторов, эффектов и переходов. А с помощью настроек поведения и ключевых кадров можно менять положение, вращение и масштаб модели, а также использовать готовые репликаторы, источники, свет и камеры в следующих проектах.

В обновлении Motion, которое вышло сегодня, также добавлен новый фильтр линии, который автоматически выделяет объект или текстовый элемент через свой альфа-канал. Видеомонтажёры могут настраивать контуры, анимируя их смещение, и применять несколько фильтров линии к одному объекту или с помощью инструментов для градиента создавать несколько линий разных цветов. Таким образом дизайнеры, работающие с анимированной графикой, могут создавать великолепные анимации и эффекты, не тратя время на то, чтобы обвести элементы вручную.

Также обновлён и Compressor: теперь поддерживаются пользовательские эффекты таблицы преобразований и возможность использовать таблицы преобразований для пользовательской камеры, чтобы выполнять конвертацию видео с кодировкой журнала в форматы SDR или HDR. Также выполнены и другие улучшения.

Новая версия Final Cut Pro 10.4.9 доступна уже сегодня в формате бесплатного обновления для пользователей Final Cut Pro и по цене 22 990 руб. для новых пользователей в магазине Mac App Store. Motion 5.4.6 и Compressor 4.4.7 также доступны уже сегодня в формате бесплатных обновлений для пользователей этих приложений и по цене 3790 руб. для новых пользователей в магазине Mac App Store. Все пользователи могут скачать бесплатную пробную версию Final Cut Pro X.