Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах

Пентагон не в курсе

Министерство обороны США не имеет четкого представления о том, из каких стран на самом деле происходят компоненты, в том числе электроника, задействованная в его критических системах, и не слишком торопится исправлять сложившуюся ситуацию. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на выводы отчета Счетной палаты США (Government Accountability Office; GAO), опубликованного 24 июля 2025 г.

По итогам аудита процедур закупок в ведомстве эксперты обнаружили, что в 95% случаев Пентагон приобретает необходимые ему компоненты у компаний из США, а не за рубежом, однако страны происхождения составных частей этих компонентов, как правило, остаются неизвестными.

Более того, интерфейс Федеральной системы данных о закупках (Federal Procurement Data System; FPDS), не содержит полей ввода, предназначенных для указания соответствующей информации при внесении в нее сведений о проведенной процедуре закупки.

Эксперты проанализировали закупки микросхем, совершенные оборонным ведомством и проведенные через FPDS в период с 2020 по 2024 г. В описании практически всех закупочных контрактов США значатся в качестве страны, где чип был произведен, и в качестве страны происхождения. Однако, как отмечает The Register, это просто невозможно, поскольку большая часть продукции данного типа производится за пределами США, причем руководству министерства это известно.

По собственной оценке Пентагона, 88% от всех выпускаемых микроэлектронных компонентов производится за рубежом – на Тайване, в Южной Корее, Китае. Их сборка, упаковка и тестирование также осуществляются вне США в 98% случаев, отмечает GAO.

Иначе говоря, существует ненулевая вероятность того, что в некоторых образцах американской военной техники применяется электроника, произведенная за рубежом. Однако поскольку происхождение электронных компонентов не отслеживается ни министерством, ни другими компетентными структурами, невозможно с уверенностью сказать, в каких именно.

Многострадальный F-35

Согласно выводом GAO, проблемный многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, – одно из тех изделий, происхождение компонентов которого полноценно не отслеживается. Аудит закупок, связанных с проектом F-35, проведенных через FPDS, показал, что в 114 из 115 заключенных Пентагоном контрактов зафиксирована поставка компонентов, страной происхождения которых значатся США.

В то же время оборонное ведомство само признает, что не владеет сведениями о том, откуда именно поступают различные комплектующие, поставляемые субподрядчиками и превращающиеся в «американские» после сборки.

В 2022 г. Пентагон приостановил поставки F-35 после того, как производитель самолета Lockheed Martin внезапно обнаружил, что магниты, входящие в состав реактивного двигателя летательного аппарата, выполнены из сплава китайского производства. В ведомстве сочли, что подобная зависимость от импорта недопустима, ведь в случае ограничения поставок материалов такого рода со стороны КНР, у производителя F-35, могут начаться трудности с выполнением заказа. Как выяснится впоследствии, опасения оказались небеспочвенными – в апреле 2025 г. Китай действительно взял под жесткий контроль поставки семи ценных редкоземельных металлов.

Уже достигнутого недостаточно

В своем отчете GAO признает, что Пентагон все же сделал определенные шаги в направлении обеспечения контроля за цепочками поставок, однако назвать их успешными едва ли представляется возможным.

Так, в рамках одного из проектов Минобороны США попросило поставщиков добровольно раскрыть происхождение компонентов приобретаемого изделия, но лишь 10% из них согласились пойти на раскрытие этой информации. В рамках другой инициативы министерству удалось успешно каталогизировать данные о цепочках поставок компонентов при производстве систем вооружения, но, как отмечает GAO, отсутствуют какие-либо гарантии того, что подобная схема будет применяться в дальнейшем.

Консультативный совет по оборонной промышленности США (Defense Business Board), структура в составе Миноброны США, еще в январе 2025 г. выпустила список рекомендаций по устранению рисков, связанных с отсутствием информации о цепочках поставок при закупках, но, по данным GAO, ведомство так и не начало их выполнять и все еще ожидает отмашки от министра обороны Пита Хегсета (Pete Hegseth), у которого, похоже, несколько другие приоритеты.

GAO напомнила Пентагону о том, что в его распоряжении имеется замечательный инструмент, который вполне способен решить проблему отслеживания цепочек поставок: достаточно всего лишь прописывать в заключаемых договорах обязательство поставщика раскрывать в деталях происхождение поставляемых компонентов. В Минобороны США такой подход не считают правильным и приводят в защиту своей позиции массу аргументов. Некоторые чиновники министерства считают, что его внедрение приведет к удорожанию контрактов, другие уверены, что поставщики не пойдут на раскрытие подобной информации.

По итогам аудита ведомству дано несколько рекомендаций: наладить систему отслеживания происхождения компонентов, выполнить рекомендации Консультативного совета, начать требовать от поставщиков предоставления всей необходимой информации.