Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte

Пентагон сокращает контракты на сумму $5,1 млрд с Accenture, Booz Allen и Deloitte. Деньги перенаправляются на гиперзвуковое оружие и разработку искусственного интеллекта.

Деньги есть, но не для вас

Американское Министерство обороны, годовой бюджет которого исчисляется сотнями миллиардов долларов, начало разрывать госконтракты с крупнейшими подрядчиками. Как пишет портал TechSpot, подписанные ранее договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга.

В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пишет TechSpot, Минобороны давно находится под наблюдением из-за расточительных расходов и темных бюджетов. Новый план перераспределения направлен на снижение зависимости от внешних подрядчиков и перераспределение ресурсов в сторону внутренних операций.

В частности, нынешний министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth) сократил оборонные контракты на 5,1 млрд долларов на консалтинговые и «неосновные» (nonessential) услуги.

Первые в списке

Сокращения включают ряд консалтинговых сделок с несколькими крупными компаниями с мировым именем. В их числе Accenture, Booz Allen Hamilton и Deloitte, которые предоставляли услуги Агентству по здравоохранению Министерства обороны. Хегсет отметил, что расторжение контрактов только лишь с этими фирмами сэкономит Минобороны в пределах $1,8 млрд. Другие заметные сокращения включают контракт ВМС США на $500 млн на консалтинг бизнес-процессов и соглашение о реселлере облачного программного обеспечения на $1,4 млрд.

U.S. Department of Defense Консультанты и инклюзивность Пентагону более не требуются. Ему нужно оружие

Хегсет также разорвал контракт DARPA на сумму $500 млн долларов на услуги ИТ-поддержки, назвав его «полностью дублирующим» (completely duplicative). Дополнительные расторжения коснулись контрактов, поддерживающих программы разнообразия, равенства и инклюзивности, климатические инициативы и усилия по реагированию на коронавирус — области, которые Хегсет охарактеризовал как периферийные по отношению к основным оборонным операциям.

Мы и сами своего рода консультанты

В служебной записке Хегсет заявил, что гражданские сотрудники Министерства обороны вполне могли бы помочь сэкономить Пентагону деньги, если бы взяли на себя задачу по предоставлению ведомству части консалтинговых услуг из числа тех, которые в настоящее время отдаются на аутсорсинг сторонним фирмам. Например, он определил контракт ВВС с Accenture на перепродажу корпоративных облачных ИТ-услуг как потребность, которую существующие ресурсы государственных закупок могли бы удовлетворить напрямую.

В дополнение к расторжению контрактов Хегсет поручил главному информационному директору Пентагона в течение следующих 30 дней работать с целевой группой миллиардера и руководителя департамента DOGE Илона Маска (Elon Musk) над планом по инсорсингу услуг ИТ-консалтинга и управления по всему департаменту. В меморандуме также содержался призыв к переговорам о более выгодных ставках на облачные вычисления.

Лучше убивать, чем слушать консультантов

Деньги, которые Пентагон высвободит в результате разрыва контрактов с консалтинговыми и иными компаниями, будут направлены, по большей части, на военные нужды. В частности, американское Минобороны намеревается потратить их на системы противоракетной обороны, а заодно и на гиперзвуковое оружие, пишет TechSpot.

Отдельной статьей расходов идут информационные технологии. Доллары, не выплаченные консультантам, Пентагон вложит в кибербезопасность. Также часть средств пойдет на развитие искусственного интеллекта. Издание не приводит абсолютных цифр, то есть пока нет данных о размерах сумм, которые армия США намерена потратить на тот или иной проект.

Впрочем, Пентагон не станет поддерживать все разработки в сфере цифровизации. В марте 2025 г. CNews писал, что он резко свернул проект цифровизации ИТ-систем HR по причине того, что его реализация затянулась на много лет. Этот проект так и не был завершен, но за годы, что тянулся, вытащил из бюджета миллиарды долларов – его смета выросла в девять раз от первоначальных размеров.