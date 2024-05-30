Россия начала применять БПЛА-матки, сбрасывающие дроны-камикадзе

Российские военные начали использовать дроны-матки для сброса FPV-камикадзе - носители самолетного типа экономят малышам заряд, увеличивают дальность полета и ретранслируют сигнал.

Дроны-матки на СВО

Минобороны России начали использовать беспилотники для развертывания FPV-беспилотников «камикадзе», которые похожи на самолеты беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в конце мая 2024 г. сообщило издание Mash.

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 г. Ведущие дроны способны экономить заряд батареи, увеличивать радиус действия и ретранслировать сигналы. Данная технология в ходе СВО вызывает тревогу у Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку потенциально может использоваться для наблюдения, разведки или даже атак на военные объекты.

Aiartgenerator Российские военные начали использовать ведущие дроны для сброса FPV -камикадзе

По информации Mash, схема работы довольна проста. Одноразовые камикадзе-дроны с управлением от первого лица цепляют к большим БПЛА, а затем в нужном месте они открепляются и с полным зарядом летят в тыл врага. Там уже спокойно атакуют артиллерию и зенитные ракетные комплексы. А если противник не найден в каком-либо квадрате, то дроны-матки возвращаются домой. На видео попал как раз момент отделения от ведущего дрона. В сети также появилось фото с БПЛА-маткой. На конец мая 2024 г. имеет ли данный тип БПЛА систему вертикального взлета и посадки - пока неизвестно.

Данная технология позволит сыграть важную роль в военных действиях на Украине, позволяя российским подразделениям беспилотников атаковать глубокую территорию Украины, одновременно помогая ограничить потери наземных сил со своей стороны.

После начала СВО появилось около 30 компаний, занимающихся массовым производством дронов для военных нужд. Министерство цифровой трансформации правительства Украины инициировало проект «Армия дронов» и закупило до 200 тыс. дронов лишь в 2023 г., стремясь развернуть относительно дешевые дроны на фоне больших преимуществ России в военной технике. В 2023 г. ВСУ также спонсировали несколько соревнований, на которых десяткам разработчиков дронов, появившихся по всей Украине, предлагается совершать имитированные атаки по наземным целям, преследовать дроны с неподвижным крылом или даже участвовать в соревнованиях по воздушному бою дронов. Одной из новых успешных моделей является гексакоптер «Баба Яга», который может нести 22 кг полезной нагрузки.

По данным Минобороны России, 24 марта 2024 г. состоялось занятие села Красное (Ивановское) к юго-западу от Артемовска. 10 мая российские подразделения перешли в наступление на севере Харьковской области. За две недели были заняты более 10 сел на подходах к Липцам, начались бои в Волчанске. В начале мая продолжились бои за Часов Яр. 22 мая российские подразделения заняли Клещеевку, а 23 мая Андреевку. Северней Соледара Минобороны сообщило о контроле над Белогоровкой.

Дроновая война

Война дронов - это форма воздушной войны или морской войны с использованием боевых БПЛА или коммерческих БПЛА, оснащенных вооружением. Известно, что США, Великобритания, Израиль, Китай, Южная Корея, Иран, Ирак, Италия, Франция, Индия, Пакистан, Россия, Турция, Украина и Польша производят действующие БПЛА.

Новый вид дрона в действии. Источник: Mash

Атаки дронов могут осуществляться с помощью коммерческих БПЛА, сбрасывающих бомбы, запускающих ракеты или врезающихся в цель. С начала XXI века большинство ударов беспилотников было нанесено военными США в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Сирия, Сомали, Йемен и Ливия, с использованием ракет класса «воздух-земля», но война с дронами все чаще используется Россией, Украиной, Турцией, Азербайджаном и такими воинственными группировками, как хуситы.

Мнения ученых относительно эффективности ударов дронов неоднозначны. Некоторые исследования подтверждают, что обезглавливающие удары с целью убийства лидеров террористических или повстанческих группировок ограничивают возможности этих групп в будущем, в то время как другие исследования опровергают это. Удары дронов успешно подавляют воинственное поведение, хотя этот ответ является ожиданием удара дрона, а не его результатом. Данные совместных усилий США и Пакистана по борьбе с терроризмом показывают, что боевики прекращают общение и планирование атак, чтобы избежать обнаружения и нападения.

Сторонники ударов БПЛА утверждают, что удары дронов в значительной степени эффективны при нацеливании на конкретных командиров. Некоторые ученые утверждают, что удары беспилотников уменьшают количество жертв среди гражданского населения и территориальный ущерб по сравнению с другими видами военной силы, такими как большие бомбы в виде ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Военные альтернативы ударам беспилотников, такие как рейд и допросы, могут быть чрезвычайно рискованными, отнимающими много времени и потенциально неэффективными. Использование ударов дронов сопряжено с риском, поскольку использование дронов создает международный прецедент экстерриториальных и внесудебных убийств.