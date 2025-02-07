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Ковтун Роман



07.02.2025 МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба» 1
24.07.2024 В туристическом кластере Приисковый включили быстрый мобильный интернет 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ковтун Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8890 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1003 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7606 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3434 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7708 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24519 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1621 1
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2701 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27906 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1000 1
Симаткина Светлана 39 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 1
Россия - СФО - Иркутская область 1099 1
Сербия - Республика 337 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 502 1
Россия - УФО - Тюменская область 1153 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 1
Казахстан - Республика 5544 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1230 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 1
Дания - Королевство 1298 1
Швеция - Королевство 3621 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1885 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6255 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2660 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5019 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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