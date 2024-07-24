В туристическом кластере Приисковый включили быстрый мобильный интернет

Абоненты «МегаФона» в хакасском селе Приисковое впервые получили доступ к мобильному интернету. Оператор установил в населенном пункте дополнительное телеком-оборудование, которое поддерживает возможность передачи данных на скорости до 80 Мбит/с и цифровые звонки VoLTE, отличающиеся чистым звуком и мгновенным соединением. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Приисковое расположено в Орджоникидзевском районе республики. Сегодня село развивается как круглогодичный туристический кластер со множеством гостиниц, кафе и горнолыжным курортом. Он занимает второе место среди лучших мест для фрирайда и горного снегоходного катания в России. Также путешественников привлекает уникальная природа горной Хакасии и заснеженные Ивановские озера, являющиеся визитной карточкой Приискового.

По данным «МегаФона», с начала 2024 г. абонентский трафик в селе увеличился на 24%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Наиболее активно это место посещают жители Москвы, Московской, Свердловской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга. Также частыми гостями здесь являются туристы из Тюменской, Иркутской и Самарской областей, Хабаровского края, Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа. Помимо россиян эту локацию облюбовали иностранные граждане из Казахстана, Чехии, Швеции, Дании и Сербии. Их количество за год увеличилось в полтора раза.

«Сегодня мы наблюдаем активный рост туристского потока в Республику Хакасия. Самыми востребованными территориями являются Приисковый, Ширинские озера, Саяно-Шушенская ГЭС. Благодаря сотрудничеству с «МегаФон» в этом году на всех этих территориях проводится работа по модернизации телеком-оборудования и повышению надежности и качества LTE-сети. Устойчивая связь позволит не только комфортно отдыхать в республике, но и повысит безопасность наших гостей на природных территориях. Кроме того, развитие телеком-инфраструктуры повысит качество жизни жителей Республики Хакасия», – сказал министр экономического развития Республики Хакасия Роман Ковтун.

Теперь туристы и трэвел-блогеры могут делиться своими эмоциями и впечатлениями в режиме реального времени, а не сохранять посты в черновиках, пока не появится LTE-сигнал. Быстрый мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволит звонить по видеосвязи родным и близким, находясь вдали от дома, выкладывать фото и видео в социальные сети, вести стримы и записывать сторис.

Местные жители в Приисковом по достоинству оценили открывшиеся для них «цифровые» возможности сотовой сети «МегаФона». Используя гаджеты, сельчане могут получать государственные услуги, пользоваться банковскими приложениями, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку и общаться онлайн. В селе есть школа, поэтому педагогам станет удобнее готовиться к занятиям, а ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно консультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и находясь на вызове. Методисты дома культуры будут проводить в новом формате мероприятия и праздники для сельчан.

Модернизация базовой станции также расширила зону обслуживания технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Мы последовательно повышаем качество мобильных услуг в туристических районах Хакасии, тем самым создавая комфортные условия для местных жителей и отдыхающих. На этот год у нас запланировано пять локаций, включая легендарные Сундуки и популярное у молодежи озеро Беле», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.