«Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS)

«Неофлекс» сообщила о том, что она стала первой российской ИТ-компанией, получившей членство в Ассоциации Поставщиков Кредитной Информации. Членство в такой уважаемой профессиональной международной организации как ACCIS, позволит «Неофлекс» обмениваться экспертизой с ключевыми мировыми игроками и обеспечит доступ к лучшим практикам в области цифровизации кредитных бюро.

ACCIS основана в 1990 году, в настоящее время объединяет и представляет интересы более чем 42 бюро кредитных историй из 29 европейских стран. Также в работе ACCIS принимают участие кредитные бюро США, Китая, Тайваня, Мексики, Таиланда. Основные функции Ассоциации: обмен опытом, развитие правового климата, помощь в выстраивании конструктивного диалога с государством, гражданами и сторонними организациями. Деятельность организации направлена на то, чтобы представлять, продвигать, защищать и сохранять общие интересы своих членов в вопросах, которые прямо или косвенно затрагивают их интересы, в том числе в рамках международного взаимодействия.

«Сегодня «Неофлекс» активно вовлечен в разработку решений для Бюро Кредитных Историй. Мы создаем системы для монетизации данных бюро за счет предложения пользователям так называемых value added цифровых сервисов, к которым относятся скоринги, триггеры, бенчмарки и другие. За счет применения технологий потоковой обработки больших данных с использованием расширенной аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, созданные нами решения позволяют бюро создавать и быстро выводить на рынок передовые value added online-сервисы и соответствовать требованиям современного рынка.

Сотрудничество с ACCIS позволит «Неофлекс» лучше понимать тенденции развития отрасли и стоящие перед БКИ из разных стран задачи. Как следствие сделать наши продукты и решения еще более совершенными и конкурентоспособными как в России, так и за рубежом», - отметил Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс».