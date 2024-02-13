ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization

Компании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

Установленная совместимость имеет большое значение для предприятий, которые стремятся повысить свою безопасность и оптимально использовать ресурсы виртуальной среды, особенно в работе с чувствительными к безопасности данными. Решение гарантирует соответствие требованиям современного бизнеса к безопасности, гибкости и производительности.

ROSA Virtualization — платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня. Использование ROSA Virtualization позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру при одновременном обеспечении высокой производительности, надежности и масштабировании для критически важных приложений. Платформа сертифицирована ФСТЭК России № 4610 по 4-му уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.

ViPNet TLS Gateway VA — это шлюз безопасности в виртуализированном исполнении, предназначенный для организации защищенных соединений по протоколу TLS с использованием российских и иностранных криптоалгоритмов. Использование протокола TLS обеспечивает аутентификацию пользователей и организацию защищенных соединений при работе с портальными решениями. ViPNet TLS Gateway VA сертифицирован ФСБ России и соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации по классу КС1.

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1,5 тыс. сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА Хром», «РОСА Фреш», «РОСА Барий», «РОСА Кобальт» и «РОСА Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.