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Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС»

Компании «ИнфоТеКС» и «Ред софт» успешно завершили тестирование совместимости продуктов для защиты информации ViPNet с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена корректная совместная работа «Ред ОС» и ViPNet Client 4U for Linux (версий 4.8, 4.13, 4.14, 4.15), ViPNet CSP 4.4.4, ViPNet EndPoint Protection (версий 1.5.2, 1.6.0), ViPNet SafePoint 1.5, ViPNet PKI Client 1.7. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Тестирование на совместимость продуктов проводится на постоянной основе в рамках многолетнего технологического партнерства компаний-разработчиков. Это гарантирует стабильный результат при реализации проектов по обеспечению защиты информации с использованием продуктов ViPNet и «Ред ОС». Продукция ViPNet широко используется на предприятиях госсектора, в ведущих телекоммуникационных компаниях, крупнейших промышленных организациях, в финансово-экономической сфере.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base).

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Импортонезависимость

Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1,5 тыс. сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

«Ред софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. «Ред софт» имеет более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: «Ред ОС», «СУБД Ред База Данных» и «Ред Платформа».

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