Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre

Авиакомпания SCAT завершила внедрение системы обслуживания пассажиров SabreSonic Passenger Service System (PSS) и переход на цифровую коммерческую платформу Sabre, поставщика технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма. Современные ИТ-решения Sabre помогут казахстанской авиакомпании повысить операционную эффективность, гибко управлять продажами и дистрибуцией и увеличивать доходы, что приблизит авиаперевозчика к достижению его стратегических целей.

Технологическое партнерство с Sabre – это ключевой элемент цифровой трансформации SCAT, которая в 2022 г. отмечает свое 25-летие. Передовые решения Sabre помогут авиакомпании переосмыслить философию бизнеса, модернизировать внутренние процессы, чтобы снизить затраты и повысить прибыльность, а также использовать возможности восстанавливающегося рынка авиаперевозок. По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в 2021 г. местные авиакомпании перевезли 9,4 млн пассажиров, что на 10% больше, чем до пандемии в 2019 г.

«Авиаперевозчикам нужно гибко управлять операционными и коммерческими процессами – это особенно важно в нынешних нестабильных условиях, – отметил Дино Гельметти (Dino Gelmetti), вице-президент Sabre Travel Solutions в регионе ЕМЕА. – Открытые масштабируемые технологии помогут им эффективно конкурировать, привлекать новых клиентов и зарабатывать на быстро меняющемся рынке. Мы рады предоставить SCAT технологии, которые помогают создавать дополнительную ценность для путешественников, туристических агентств и других заинтересованных сторон».

Технологии Sabre обеспечивают SCAT высокий уровень автоматизации и визуальный контроль над бизнес-процессами в реальном времени, позволяя авиакомпании управлять бронированиями, производить регистрацию пассажиров и управлять посадкой пассажиров как с десктопа, так и с мобильных устройств. Современный подход Sabre к дистрибуции и продажам авиаперевозки и дополнительных услуг позволяет быстро модифицировать продукты под потребности пассажиров и помогает перевозчикам предоставлять лучший в своем классе опыт авиапутешествий.

SabreSonic PSS – это система обслуживания пассажиров, которая одинаково хорошо подходит разным типам авиаперевозчиков. Благодаря гибкому функционалу и встроенным интеллектуальным решениям коммерческая платформа Sabre открывает широкие возможности для ритейла, помогая авиакомпаниям дифференцировать предложения и ускорить рост бизнеса.

О компании Sabre Corporation

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Sabre Corporation – поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, предоставляющий услуги для широкого круга туристических компаний, включая авиакомпании, отели, агентства и других поставщиков. Компания создает решения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг, помогая заказчикам работать более эффективно, увеличивать прибыль и предлагать персонализированный сервис путешественникам. Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с покупателями по всему миру. Объем операций на технологической платформе Sabre превышает $260 млрд в год. Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США). Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру.

Об авиакомпании SCAT Airlines



Авиакомпания «SCAT» – авиаперевозчик Республики Казахстан. Авиакомпания является квалифицированным поставщиком профессиональных услуг в ключевых областях гражданской авиации, включая выполнение регулярных рейсов; чартерные авиаперевозки; выполнение туристических рейсов; выполнение репатриационных рейсов предоставление технического обслуживания воздушных судов; обучение персонала в собственном авиационно-учебном центре.

Авиакомпания «SCAT» работает на рынке авиаперевозок Республики Казахстан уже 25 лет. Парк воздушных судов состоит из 26 самолетов производства США и Канады. Все воздушные суда SCAT находятся в собственности авиакомпании и имеют казахстанскую регистрацию.