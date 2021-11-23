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Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщила о заключении многолетнего партнерского соглашения с туристической группой TUI Group. В соответствии с ним Sabre Hospitality Solutions выступит в качестве поставщика технологий для дистрибуции и бизнес-партнера гостиничных брендов группы по всему миру, включая TUI Blue, Robinson и TUI Magic Life.

С целью реализации новой стратегии дистрибуции около 70 отелей TUI будут использовать платформу Sabre, включая систему централизованного бронирования SynXis Central Reservations (CR) и решение Channel Connect. TUI Group будет использовать преимущества передовых технологий Sabre SynXis Platform для оптимизации операционной деятельности, расширения присутствия в мире, а также воплощения перспективной стратегии сбыта, которая поможет максимизировать доходы от продаж в прямых и непрямых каналах.

В сотрудничестве с Sabre гостиничное подразделение TUI изучит возможности для создания инновационных продуктов и развития дистрибуции, а также наметит путь к полномасштабной цифровизации бизнеса. Используя накопленный опыт в сегменте туристических поездок, TUI и Sabre намереваются реализовать инновационную стратегию получения доходов, которая будет способствовать восстановлению туризма и учитывать потребности бизнеса в будущем.

«В меняющихся условиях рынка гостеприимства мы нацелены создать успешную модель взаимодействия c клиентами, которая усилит наше основное предложение –¬ уникальные впечатления от отдыха, – отметил Мартин Шрек (Martin Schreck), директор по развитию информационных технологий и активов TUI Group и управляющий директор TUI InfoTec GmbH. – Для этого мы совершенствуем наши технологии, смотря на перспективу. Технологии Sabre помогут нам полностью автоматизировать операции по обслуживанию гостей, включая бронирование, настройку и изменение предложений для клиентов. Это позволит нашим сотрудникам сосредоточиться на создании уникального персонализированного опыта пребывания в отеле. Действия Sabre в меняющихся условиях рынка и надежная, стабильная, адаптивная платформа помогут нам в восстановлении бизнеса и в работе над улучшением качества сервиса».

Это партнерство поддерживает долгосрочную стратегию TUI по развертыванию инновационных технологий для повышения эффективности операционной деятельности и качества обслуживания гостей.

«Мы рады партнерству с популярными гостиничными брендами TUI и будем стремиться вместе переосмыслить качество обслуживания гостей, – отметил Франк Трамперт, старший вице-президент и управляющий коммерческий директор Sabre Hospitality Solutions на международном рынке. – Сегмент туристических поездок стал одним из важнейших источников дохода в индустрии и основным драйвером восстановления отрасли после пандемии COVID-19. Мы гордимся тем, что находимся в центре этого процесса, и рассчитываем на долгосрочное успешное партнерство с TUI, которое стимулирует переход на новое поколение технологий для ритейла, дистрибуции и реализации услуг в сфере гостеприимства».

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