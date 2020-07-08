Sabre объявила о новых назначениях в руководстве

Sabre Corporation объявила о новых назначениях в высшем руководстве и переходе компании на завершающий этап трансформации. Кадровые изменения проводятся в рамках реорганизации подразделения Travel Solutions, которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов.

«Я полон энтузиазма относительно будущего Sabre и нашей новой управленческой команды, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre. – Мы начали этот путь более двух лет назад с объявления стратегии SabreNext и создания подразделения Travel Solutions под руководством Дейва Ширка. С тех пор мы трансформируем это подразделение и формируем прочную основу для долгосрочного и прибыльного роста. В рамках этой работы в начале года мы объявили о стратегических инициативах Sabre, а месяц назад – о внутренней реорганизации. Сегодня мы представляем новых руководителей Travel Solutions, которые будут управлять этим подразделением и отвечать за создание решений нового поколения в области ритейла, дистрибуции и реализации услуг для новых и текущих клиентов».

Компания объявляет о следующих назначениях.

Дейв Ширк (Dave Shirk) продолжит занимать должность президента Travel Solutions и подчиняться CEO Sabre Шону Менке. Он будет курировать все направления деятельности компании в авиационном и агентском сегментах, включая управление продуктами, глобальную разработку технологических решений, продажи и работу с клиентами, внедрение, профессиональные услуги и реализацию стратегии.

В подчинении Дейва Ширка будут следующие топ-менеджеры Travel Solutions.

Уэйд Джонс (Wade Jones) назначен исполнительным вице-президентом и директором по развитию продуктов. Он будет курировать единое управление продуктами и маркетинг, помогая заказчикам максимизировать ценность их контента за счет целостного взаимодействия с клиентами во всех каналах. Новый подход к организации продуктов нацелен на оптимизацию работы с клиентами, создание инновационных решений, управление дорожной картой и комплексную работу по выводу продуктов на рынок. Особое внимание будет направлено на технологии нового поколения для ритейла, дистрибуции и реализации услуг.

Дейв Мур (Dave Moore) назначен исполнительным вице-президентом и директором по технологиям, курирующим глобальную команду по разработке продуктов Sabre. Его команда отвечает за создание передовых программных продуктов в интересах клиентов, применение единого подхода к разработке, а также технологическую трансформацию Sabre, включая партнерство с Google Cloud. Структура этой команды призвана повысить эффективность создания и внедрения глобальных продуктов и сервисов, а также ускорить их вывод на рынок благодаря применению лучших практик, единых процедур и процессов согласования.

Рошан Мендис (Roshan Mendis) назначен исполнительным вице-президентом и коммерческим директором. Он будет курировать все команды продаж и взаимодействие с клиентами: агентствами и авиакомпаниями. Новая организация этой работы позволит применить единый подход к продажам для авиакомпаний и агентств, чтобы повысить эффективность в интересах команды, заказчиков и всей туристической индустрии.

Джем Таньел (Cem Tanyel) назначен исполнительным вице-президентом и директором по обслуживанию в новом подразделении профессиональных услуг, консалтинга и поддержки. Централизация этих функций позволит повысить эффективность и производительность внедрения и обслуживания продуктов Sabre, а также играет важную роль в успехе компании благодаря предоставлению профессиональных услуг мирового уровня наряду с продуктами.

Блэр Остин (Blair Austin) назначен вице-президентом по глобальной коммерческой деятельности. Кросс-функциональный подход к этой работе позволит каждой бизнес-функции сосредоточиться на создании максимальной ценности для компании.

«Несмотря на то, что мы продолжаем управлять бизнесом в непростых рыночных условиях, мы намерены воспользоваться появившимися возможностями и предпринять смелые действия для достижения нашей стратегической цели – создать новый рынок персонализированных путешествий. Пришло время ускорить организационные изменения, начатые в 2018 году в ответ на меняющийся ландшафт отрасли, – отметил Дейв Ширк. – В нашем активе – опытная и невероятно целеустремленная команда, а реорганизация добавит нам гибкости в достижении стратегических приоритетов и позволит эффективно использовать плоды проделанной за последние несколько лет работы».

Компания также объявила о назначении Кристин Хейс (Kristin Hays) старшим вице-президентом по глобальным коммуникациям, ответственным за всю корпоративную информацию Sabre, коммуникацию между руководством и командами, связи с общественностью и СМИ, а также внешние связи. Она продолжит подчиняться CEO Sabre Шону Менке.

Стратегическая реорганизация и объявленные сегодня новые назначения не повлияют на организационную структуру и миссию гостиничного бизнеса Sabre.