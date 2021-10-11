Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявила о запуске облачной системы управления гостиницей Synxis Property Hub (SPH), которая позволит отелям сосредоточиться на основной задаче – обеспечить комплексное, бесшовное и персонализированное обслуживание гостей. Партнеры Sabre по запуску этой системы внедрят Synxis Property Hub более чем в 450 гостиницах.

Отели стремятся перенастроить обслуживание гостей, чтобы вернуть магию путешествий. Для этого им нужны технологические решения полного цикла, которые упростят процессы и позволят предложить путешественникам уникальный персонализированный сервис.

Благодаря Synxis Property Hub весь гостиничный контент, тарифы, информация о наличии номеров и гибкие рабочие процессы будут находиться в одном месте. Это позволит отелям повысить качество обслуживания гостей и предложить целостный сервис. Кроме того, интуитивный интерфейс системы ускоряет выполнение многих рутинных операций и сокращает процесс адаптации сотрудников с нескольких недель до нескольких дней.

«В Sabre мы уделяем большое внимание развитию широкого портфеля эффективных, интегрированных и удобных в использовании решений, которые создают исключительную ценность для отелей и приносят им доход, – отметил Скотт Уилсон (Scott Wilson), президент Sabre Hospitality Solutions. – Мы рады запустить продукт, разработанный специально для того, чтобы помочь гостиницам предоставить гостям обещанные услуги высокого качества. Synxis Property Hub упростит рабочие процессы отелей, связанные с бронированием, продажами и клиентским обслуживанием. Это решение также даст гостиницам гораздо более глубокое представление об их гостях и откроет больше возможностей для персонализации предложений и сервиса».

Synxis Property Hub – это передовое решение, призванное в корне изменить управление операционной деятельностью гостиниц. Оно использует уникальные интегрированные возможности платформы Synxis Platform, включая систему централизованного бронирования Synxis Central Reservations (CR), чтобы исключить расхождения в данных о бронированиях.

В отличие от традиционных решений функциональность Synxis Property Hub построен вокруг потребностей гостей, чтобы команда имела под рукой полную информацию об их предпочтениях. Благодаря интерфейсу для мобильных устройств сотрудники отеля могут получить доступ к профилям гостей и выполнять операционные задачи из любого места, используя различные типы устройств. Это повышает эффективность работы и позволяет предоставлять гостям современный высокотехнологичный сервис.

«Объявляя о выходе Synxis Property Hub на рынок, мы с радостью сообщаем, что уже внедрили это инновационное технологическое решение более чем в 90 отелях Wyndham Hotels & Resorts в Северной Америке и планируем увеличить это число до нескольких тысяч в следующем году. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Wyndham, чтобы достичь нашей общей цели – предоставить гостям исключительное качество обслуживания», – сказал Скотт Уилсон.