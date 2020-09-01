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SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

SAS и Sabre Corporation объявили о заключении нового многолетнего дистрибутивного соглашения, которое обеспечит агентствам доступ к выгодному контенту SAS, а перевозчику – преимущества глобального охвата Sabre.

SAS ¬– ключевой игрок на рынке авиаперевозок в/из и внутри Скандинавии. Авиакомпания является важнейшей частью транспортной инфраструктуры региона. Дистрибутивное соглашение с Sabre позволит SAS лучше контролировать расходы на дистрибуцию и эффективнее продавать свои продукты и сервисы, включая дополнительные услуги, через сотни тысяч туристических агентов по всему миру.

Глобальная дистрибутивная система Sabre (GDS) предоставляет авиакомпаниям эффективный способ реализовывать тарифы и предложения посредством широкой сети агентств и корпораций по всему миру. Торговая площадка Sabre постоянно развивается в ответ на растущую потребность покупателей в более персонализированном и гибком обслуживании, чтобы дать авиаперевозчикам передовые решения для привлекательного отображения и удобного сравнения фирменных тарифов, дополнительных сервисов, пакетных и NDC-предложений в непрямых каналах продаж.

«Туристическая отрасль становится все более фрагментированной. На один авиабилет приходятся миллиарды комбинаций тарифов из огромного количества источников, – отметил Даррен Рики (Darren Rickey), старший вице-президент Sabre по региональным продажам и работе с клиентами. – В ближайшем будущем новый уровень сложности добавят связанные с COVID-19 санитарные правила, которые могут отличаться в зависимости от пункта назначения и авиакомпании. Мы рады тому, что SAS признает ценность нашего глобального сообщества туристических агентов и покупателей. Мы с нетерпением ждем возможности сделать обслуживание путешественников еще лучше и создать дополнительную ценность для всей экосистемы туризма».

Sabre недавно объявил о стратегической реорганизации агентского и авиационного направлений бизнеса, что позволит компании выполнить свои обещания по развитию технологий ритейла, дистрибуции и реализации услуг, применяя целостный подход к работе с клиентами. Поставщик технологий также подтвердил свое намерение создать торговую площадку для персонализированных путешествий, которая позволит туристическим посредникам предлагать потребителям только самые подходящие предложения, обеспечивая наилучший уровень клиентского обслуживания. Она также создаст новую ценность для поставщиков услуг.

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