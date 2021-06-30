Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщает о сотрудничестве с GOPASS Global, платформой по управлению рисками в сфере путешествий. Цель этого партнерства – предоставить всей туристической отрасли доступ к революционным возможностям анализа рисков биологической безопасности, связанным с распространением COVID-19.

Решения GOPASS Global помогают деловым путешественникам и туристам с уверенностью возобновить поездки благодаря передовой аналитике, которая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии. Присоединяясь к Sabre Developer Partner Platform, GOPASS Global сможет повысить свою конкурентоспособность на мировом туристическом рынке, а также расширить возможности открытой инновационной платформы Sabre, соединяющей спрос и предложение в индустрии туризма.

Функционал GOPASS по управлению тревел-рисками уже доступен туристическим агентам по всему миру. Благодаря интеграции с Sabre API для поиска и бронирования путешествий GOPASS рассчитывает показатели риска для каждого варианта поездки и отображает эту информацию агентам, которые теперь смогут качественнее консультировать своих клиентов.

Используя технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, GOPASS Travel Risk Optimizer предоставляет комплексный анализ всех аспектов путешествия и их подверженности рискам, включая ограничения, действующие на прилете и при вылете, маршруты полета и возможности транзита, аэропорты, авиакомпании, типы воздушных судов, классы обслуживания и рекомендации по поездкам.

Алгоритмы GOPASS Global также оценивают условия в странах, включая эпидемиологический уровень, государственную политику и надежность данных. Сложив все вместе, агенты получают оценку риска по 10-балльной шкале для каждого перелета, что позволяет объективно определять самые безопасные варианты.