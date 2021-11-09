Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний за счет персонализации ритейла

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявляет о запуске первых двух высокотехнологичных продуктов из портфеля Retail Intelligence – Sabre Air Price IQ и Sabre Ancillary IQ для динамического ценообразования тарифов и дополнительных услуг авиакомпаний соответственно.

Sabre Retail Intelligence – это портфель интеллектуальных продуктов, позволяющих авиакомпаниям предоставлять персонализированные предложения по традиционным и NDC-каналам. Решения построены на базе Sabre Travel AI – инновации, которая объединяет технологии Sabre, современные возможности искусственного интеллекта Google Cloud и передовые сервисы машинного обучения.

Retail Intelligence позволит авиакомпаниям формировать динамические предложения для путешественников на основе их предпочтений, рыночной аналитики и вероятности совершения покупки, чтобы предоставить более персонализированный и качественный сервис.

«Мир стремительно меняется, и экосистема туризма выглядит совсем иначе, нежели буквально 18 месяцев назад. Растет потребность путешественников в актуальных персонализированных предложениях, и авиакомпании как никогда сосредоточены на том, чтобы стать продвинутыми ритейлерами. Авиаперевозчикам уже недостаточно использовать традиционные подходы, основанные на исторических данных. Им нужны интеллектуальные решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Это именно то, что мы предлагаем в продуктах Sabre Retail Intelligence», – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), директор по развитию продуктов Sabre Travel Solutions.

Sabre Air Price IQ повышает гибкость и точность ценообразования авиакомпаний, позволяя им быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Продукт анализирует каждый запрос на покупку и определяет категории путешественников и цели их поездки. Таким образом, решение поддерживает стремление авиакомпаний максимально увеличивать рост доходов, обеспечивая при этом бесшовный сервис для путешественников.

Sabre Ancillary IQ использует машинное обучение для формирования предложений дополнительных услуг, опираясь на ряд факторов, включая данные о покупках в реальном времени и вероятность покупки. Это создает новые возможности для повышения доходов и удовлетворенности путешественников, которые получат больше ценности и возможностей для выбора.