Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение

Авиационная группа Lufthansa и Sabre, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявили о заключении нового гибкого дистрибутивного соглашения, которое обеспечивает современный ритейл авиакомпаний и технологические инновации.

В соответствии с соглашением, которое включает авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti и Brussels Airlines, Sabre продолжит распространять контент Lufthansa Group по традиционным протоколам, обеспечивая доступ к нему сотням тысяч туристических агентов и тысячам корпораций посредством глобальной дистрибутивной системы (GDS). Кроме того, соглашение также предусматривает дистрибуцию контента авиакомпаний Lufthansa Group на торговой площадке Sabre по новому стандарту дистрибуции (NDC).

Диверсифицированная NDC-программа, запуск которой планируется в следующем году, позволит подключенным к Sabre агентствам выбрать одну из двух коммерческих моделей для доступа к NDC-контенту Lufthansa Group на торговой площадке Sabre.

Новое соглашение поддерживает стратегию Lufthansa Group по внедрению NDC и формированию персонализированных ценовых предложений по недавно запущенной модели динамического ценообразования Continuous Pricing. Продолжение этого партнерства в равной степени соответствует видению Sabre по обеспечению гибкости дистрибуции и развитию глобальной торговой площадки, а также обеспечивает авиакомпаниям Lufthansa Group возможности персонализированного ритейла на базе передовых технологических решений Sabre.

«Наше соглашение с Sabre – это знаковая сделка в области авиационной дистрибуции. Я очень рад объединить наши усилия по созданию современного ритейла авиакомпаний и представить инновационную диверсифицированную NDC-программу с несколькими коммерческими моделями, которые позволят агентствам заключать двусторонние NDC-соглашения с авиакомпаниями Lufthansa Group, – отметил Тамур Гударзи Пур (Tamur Goudarzi Pour), старший вице-президент по управлению доходами и дистрибуции сетевых авиакомпаний Lufthansa Group и коммерческий директор SWISS. – Sabre и Lufthansa Group разделяют стремление создавать инновации и быть в авангарде отрасли. Благодаря новому уровню гибкости мы формируем разнообразную дистрибутивную экосистему, расширяем охват NDC и обеспечиваем дифференцированные коммерческие модели. Это клиентоориентированное соглашение свидетельствует о том, что Sabre и авиакомпании Lufthansa Group ставят интересы туристических агентств и общих клиентов в центр своего внимания».

Соглашение Lufthansa Group и Sabre демонстрирует их общее видение интерактивного ритейла, которое позволяет компаниям находиться в авангарде инноваций. В настоящий момент Lufthansa Group и Sabre активно работают над реализацией дистрибуции предложений авиакомпаний Lufthansa Group в NDC-решениях. План запуска NDC будет объявлен в первой половине 2021 г.

«Сегодня мы стремимся как никогда творчески взаимодействовать с нашими партнерами, авиакомпаниями и агентствами, чтобы создавать дополнительную ценность для всех участников экосистемы туризма, – отметил Дэйв Шёрк (Dave Shirk), президент Sabre Travel Solutions. – Sabre стремится найти гибкие и устойчивые решения, которые отвечают ожиданиям путешественников, соответствуют стратегиям авиакомпаний, обеспечивают масштабируемость и сохраняют эффективные рабочие процессы агентств. Я рад, что мы подписали это устойчивое соглашение с Lufthansa Group, которое дает обеим компаниям новый уровень гибкости для развития ритейла нового поколения».