Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны. Материалы российского ИТ-вуза позволят университетам быстро внедрить в учебные программы дисциплины по применению искусственного интеллекта и подготовить специалистов, владеющих ИИ-технологиями в критически важных для экономики отраслях. Модули созданы экспертами Института дополнительного образования и Института искусственного интеллекта Университета Иннополис в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом CNews сообщили представители университета.

Каждый образовательный модуль длится 144 академических часа и включает полный набор материалов для преподавателей: аннотацию, рабочую программу, фонд оценочных средств и учебно-методические материалы с практическими кейсами.

Эксперты российского ИТ-вуза разработали программы по направлениям — «Искусственный интеллект в хемоинформатике: от молекулярных репрезентаций до генерации новых соединений» (студенты научатся использовать ИИ для прогнозирования свойств молекул и дизайна новых лекарственных соединений); «Искусственный интеллект в медицине: технологии анализа данных и поддержки клинических решений» (образовательный модуль посвящен работе с медицинскими изображениями, прогнозной аналитике и созданию систем поддержки врачебных решений); «Искусственный интеллект в образовании: цифровые технологии анализа, обучения и проектирования индивидуальных траекторий» (студенты изучат методы адаптивного обучения, анализ образовательных данных и создание алгоритмов для построения персональных траекторий академического и научного развития).

Екатерина Галиханова, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис: «Владение навыками применения искусственного интеллекта становится конкурентным преимуществом специалистов в самых разных сферах. Мы целенаправленно разработали модули для отраслей, где внедрение ИИ даёт максимальный синергетический эффект — от создания новых лекарств до персонализации образования. С помощью наших материалов российские вузы смогут уже в следующем семестре запустить у себя новые дисциплины, тем самым качественно усилить программы актуальными компетенциями».