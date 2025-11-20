Разделы

ПО Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны

Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны. Материалы российского ИТ-вуза позволят университетам быстро внедрить в учебные программы дисциплины по применению искусственного интеллекта и подготовить специалистов, владеющих ИИ-технологиями в критически важных для экономики отраслях. Модули созданы экспертами Института дополнительного образования и Института искусственного интеллекта Университета Иннополис в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом CNews сообщили представители университета.

Каждый образовательный модуль длится 144 академических часа и включает полный набор материалов для преподавателей: аннотацию, рабочую программу, фонд оценочных средств и учебно-методические материалы с практическими кейсами.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Эксперты российского ИТ-вуза разработали программы по направлениям — «Искусственный интеллект в хемоинформатике: от молекулярных репрезентаций до генерации новых соединений» (студенты научатся использовать ИИ для прогнозирования свойств молекул и дизайна новых лекарственных соединений); «Искусственный интеллект в медицине: технологии анализа данных и поддержки клинических решений» (образовательный модуль посвящен работе с медицинскими изображениями, прогнозной аналитике и созданию систем поддержки врачебных решений); «Искусственный интеллект в образовании: цифровые технологии анализа, обучения и проектирования индивидуальных траекторий» (студенты изучат методы адаптивного обучения, анализ образовательных данных и создание алгоритмов для построения персональных траекторий академического и научного развития).

Екатерина Галиханова, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис: «Владение навыками применения искусственного интеллекта становится конкурентным преимуществом специалистов в самых разных сферах. Мы целенаправленно разработали модули для отраслей, где внедрение ИИ даёт максимальный синергетический эффект — от создания новых лекарств до персонализации образования. С помощью наших материалов российские вузы смогут уже в следующем семестре запустить у себя новые дисциплины, тем самым качественно усилить программы актуальными компетенциями».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще