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Галиханова Екатерина
|12.03.2025
|Университет Иннополис расширил линейку курсов по работе с решениями «Ред Софт» 1
Галиханова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 739 1
|Ansible 108 1
|Ред Софт - Ред Виртуализация 54 1
|Ред Софт - Ред Адм 43 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 1
|Red Hat Ansible 110 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 1
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